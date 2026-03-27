Giáo dục

Hy hữu: Phụ huynh vào trường đánh học sinh 10 roi theo 'giao kèo'

Gia Bách
27/03/2026 16:24 GMT+7

Từ mâu thuẫn giữa 2 học sinh lớp 3 ở Cà Mau, phụ huynh hai bên tự 'giao kèo' cách xử lý, dẫn đến việc phụ huynh vào trường đánh một em 10 roi trước sự chứng kiến của 2 giáo viên.

Ngày 27.3, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Trường tiểu học Phú Hưng A (xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau) đã có báo cáo vụ việc hy hữu khi phụ huynh hai bên tự "giao kèo" đánh học sinh. Việc thực hiện giao kèo trở thành hành vi xâm phạm thân thể học sinh ngay trong khuôn viên trường.

Theo báo cáo nhanh của Trường tiểu học Phú Hưng A, vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ ngày 25.3 tại lớp 3A1. Buổi chiều trước khi chưa vào học tiết 1, em K.V.G.H và em H.L.N.Y xảy ra mâu thuẫn giành vị trí chỗ chơi dẫn đến va chạm, tác động qua lại.

Mông của em G.H in dấu roi vì bị phụ huynh bạn học vào trường đánh 10 roi

Gần hết tiết 3, phụ huynh em H.L.N.Y đến trường rước con mình nghe kể lại sự việc. Sau đó, phụ huynh em N.Y chủ động liên hệ với gia đình em G.H để "cùng nhau giáo dục các em".

Báo cáo cũng thể hiện, trước đó, em H. từng có hành vi đánh em N.Y và đã được giáo viên chủ nhiệm cùng giáo viên bộ môn mời hai bên phụ huynh đến làm việc, thống nhất hướng xử lý bằng việc cho H. xin lỗi và hòa giải. Tại buổi trao đổi, mẹ của N.Y đưa ra yêu cầu nếu H. tiếp tục đánh Y. thì sẽ phải "chịu cho mẹ Y. đánh 10 roi". Nội dung này đã được bà ngoại của H. và chính em H. chấp nhận.

Sau khi sự việc tái diễn, cha của N.Y đã yêu cầu H. thực hiện "giao kèo" trước đó. Việc đánh 10 roi được thực hiện ngay tại trường, sau đó các bên rời đi.

"Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của bà ngoại em K.V.G.H và giáo viên. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra sự việc, phụ huynh và giáo viên có liên quan đã không kịp thời báo cáo ngay cho Ban giám hiệu để có biện pháp can thiệp và xử lý tại chỗ", báo cáo nêu rõ.

Được biết, sau sự việc xảy ra, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn đã đến nhà thăm em K.V.G.H ghi nhận tình trạng sức khỏe ổn định và thực hiện trấn an tinh thần. Sáng 26.3, phụ huynh xin cho em H. nghỉ học.

Hiện cha, mẹ em H. bày tỏ bức xúc trước hành vi của phụ huynh em H.L.N.Y vào trường đánh con mình 10 roi trước mặt giáo viên.


Phụ huynh xông vào trường đánh 2 học sinh lớp 5 vì mâu thuẫn với con mình?

Phụ huynh xông vào trường đánh 2 học sinh lớp 5 trước mặt nhiều học sinh khác. Sự việc sau đó được đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

