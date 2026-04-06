Giáo dục

Hy hữu thí sinh lớp 11 bị mời ra khỏi phòng thi đánh giá năng lực

Ngọc Long
06/04/2026 13:05 GMT+7

Tại đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức hôm 5.4 ở Trường ĐH Nha Trang, Thanh Niên ghi nhận hai thí sinh phải rời khỏi phòng thi trước giờ phát đề.

Cán bộ coi thi Trường ĐH Nha Trang thông báo quy chế phòng thi đánh giá năng lực cho các thí sinh hôm 5.4

Lý do bị từ chối thi đánh giá năng lực

Sự việc xảy ra tại điểm thi Trường ĐH Nha Trang, và cả hai thí sinh đều học tại một trường THPT trên địa bàn. N.K và Q.V, hai thí sinh lớp 11 được nêu, cho biết các em đã bị mời ra khỏi phòng thi đánh giá năng lực (V-ACT) do chưa đủ tuổi. Cả hai thú nhận ngay từ khâu đăng ký dự thi đã thấy mục ngày sinh chỉ có lựa chọn từ năm 2008 trở đi chứ không có 2009 của mình. Song, cả hai đã quyết định khai báo sai năm sinh để có thể đăng ký thành công.

"Lúc đó em cứ nghĩ thôi chọn 2008 cũng được, không sao hết", K. bộc bạch. "Lúc đầu vào phòng thi thì không có vấn đề gì, nhưng khi các thầy cô kiểm tra giấy tờ tùy thân thấy năm sinh không khớp thì không cho thi nữa", em nói thêm.

Theo tin từ ĐH Quốc gia TP.HCM, đối tượng tham dự V-ACT bao gồm: học sinh đang học lớp 12 chương trình THPT hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT trong năm tổ chức kỳ thi; người học hết chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi song chưa tốt nghiệp THPT những năm trước.

Ngoài ra, đối tượng dự thi còn bao gồm những ai đã tốt nghiệp THPT, trình độ trung cấp và đã có bằng tốt nghiệp THPT, hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

Như vậy, thí sinh đang học lớp 11 không thuộc diện được đăng ký thi V-ACT, theo quy chế thi đã công bố từ trước của ĐH Quốc gia TP.HCM.

PGS-TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo của Trường ĐH Nha Trang, xác nhận với Thanh Niên rằng điểm thi có ghi nhận trường hợp thí sinh lớp 11 kể trên. Theo thầy Phương, đây là trường hợp hy hữu, tuy nhiên quy chế nhiều năm nay đã nêu rõ thí sinh lớp 11 không được dự thi V-ACT. "Trường hợp các bạn lớp 11 muốn dự thi thì phải có xác nhận từ chính ĐH Quốc gia TP.HCM gửi cho điểm thi", thầy Phương nói.

PGS Phương cho biết thêm, nhà trường đặc biệt chú trọng tới việc tập huấn cho các cán bộ coi thi, nhất là quá trình xử lý những trường hợp bất ngờ phát sinh như thí sinh không mang căn cước công dân hay khai sai thông tin trên giấy báo dự thi, trong đó có yếu tố năm sinh... "Cán bộ coi thi phải đảm bảo sàng lọc đúng đối tượng được dự thi", thầy Phương chia sẻ.

Tình nguyện viên Trường ĐH Nha Trang hướng dẫn cho phụ huynh và thí sinh đến dự thi

Hy vọng được tạo điều kiện

Dù bị mời ra khỏi phòng thi V-ACT trước giờ phát đề khoảng nửa tiếng, nhưng cả N.K lẫn Q.V cùng phụ huynh của hai em đều nán lại ở cổng trường cho tới tận giờ phát đề với hy vọng sẽ được cho phép vào thi lại. Cả hai cho biết, điều tiếc nuối nhất không phải là mất 300.000 đồng lệ phí thi, mà chính là mất đi cơ hội được cọ xát với bài thi đặc biệt quan trọng trên hành trình xét tuyển ĐH của các em vào năm tới.

"Em biết là điểm thi năm nay không bảo lưu cho năm sau nên cũng xác định đi thi để trải nghiệm là chính", V. nói.

Hai nam sinh kể thêm để chuẩn bị cho kỳ thi này, các em đã dành nhiều thời gian luyện đề để làm quen với cấu trúc và các dạng câu hỏi. Riêng V. tự học thêm trước kiến thức của lớp 12 để làm bài tốt hơn chứ không chờ thầy cô giảng dạy.

"Em chỉ không làm được những câu hỏi kiến thức nâng cao của lớp 12 ở môn toán còn các phần khác em làm khá ổn, nhất là ở mấy câu tiếng Anh. Em mong thời gian tới ban tổ chức kỳ thi có thể cho phép lớp 11 thi nữa để các bạn có kinh nghiệm, đến năm 12 thi chính thức sẽ có kết quả tốt hơn", V. bày tỏ.

Cả hai cho biết thêm, mong muốn dự thi V-ACT ngay từ lớp 11 không phải là ý tưởng nhất thời mà một phần do trường cũng khuyến khích. Thực tế, "có rất nhiều bạn lớp 11 muốn thi, nhưng khi thấy không chọn được đúng năm sinh 2009 thì không đăng ký nữa", theo V.

"Chỉ có em với K. là 'cố đấm ăn xôi'", V. chia sẻ.

Công Giang, sinh viên Trường ĐH Nha Trang, hỗ trợ một thí sinh về lấy căn cước công dân trước giờ phát đề thi V-ACT

Có thí sinh quên căn cước, giấy báo dự thi

Tại Trường ĐH Nha Trang, chúng tôi cũng ghi nhận một số trường hợp thí sinh quên mang theo căn cước công dân hay giấy báo dự thi. May mắn là những thí sinh này đều được đội ngũ xe ôm là các tình nguyện viên của nhà trường hỗ trợ chở về lấy giấy tờ cần thiết. Ngoài ra, do các điểm thi tại trường nằm ở những khu vực xa nhau, các tình nguyện viên cũng hỗ trợ đưa đón những trường hợp đi nhầm phòng thi tới đúng địa điểm.

"Có thể hỗ trợ nhiều bạn đến gần hơn với kỳ thi, chúng tôi thấy rất vui và mong các bạn có thể trúng tuyển được nguyện vọng mình mong muốn", Võ Công Giang, sinh viên kiêm ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Nha Trang, chia sẻ.

PGS-TS Tô Văn Phương chia sẻ thêm, khi đảm nhận việc tổ chức thi V-ACT tại địa phương, nhà trường đã đề ra kế hoạch chi tiết, trong đó có nội dung phân công Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Nha Trang phối hợp với Phòng Đào tạo của trường tuyển chọn sinh viên thực hiện công tác hỗ trợ. Những sinh viên này sau đó đã trải qua quá trình tập huấn nghiêm túc, từ đó có thể giúp đỡ thiết thực cho các thí sinh và phụ huynh trong ngày diễn ra kỳ thi.

ĐH Quốc gia TP.HCM thông báo việc công bố điểm thi đánh giá năng lực

Ngay sau kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 kết thúc, ĐH Quốc gia TP.HCM có báo cáo nhanh về tình hình thí sinh dự thi và thời gian công bố kết quả thi.

