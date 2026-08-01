Hy vọng mới cho người mắc viêm gan B với mục tiêu 'chữa khỏi chức năng'

Trong nhiều năm qua, mục tiêu điều trị viêm gan B chủ yếu là kiểm soát virus để ngăn ngừa xơ gan và ung thư gan. Tuy nhiên, những nghiên cứu mới đang mở ra hy vọng tiến gần hơn đến mục tiêu "chữa lành chức năng", một bước tiến được kỳ vọng sẽ thay đổi cách điều trị căn bệnh mạn tính này trong tương lai.

Thông tin trên được thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Kinh Thành, Phó trưởng khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân 115, chia sẻ tại Hội thảo khoa học "Cập nhật chẩn đoán và điều trị các bệnh tiêu hóa - gan mật 2026" diễn ra ngày 1.8 tại Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Kinh Thành chia sẻ tại hội thảo ẢNH: BVCC

"Điều trị bằng thuốc kháng virus hiện có thể làm giảm hơn 50% nguy cơ tiến triển xơ gan và ung thư gan. Tuy nhiên, phần lớn người bệnh phải sử dụng thuốc kéo dài, bởi thuốc chủ yếu kiểm soát sự nhân lên của virus thay vì loại bỏ hoàn toàn nguồn virus tồn tại trong tế bào gan", bác sĩ Thành nêu vấn đề.

Mục tiêu từ ức chế virus đến "chữa khỏi chức năng"

Theo đó, mục tiêu điều trị viêm gan B đang dần chuyển từ kiểm soát virus sang hướng "chữa khỏi chức năng". Đây là trạng thái người bệnh không còn phát hiện kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) một cách bền vững và HBV DNA không còn được phát hiện trong máu.

Tín hiệu tích cực đến từ hai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với thuốc thử nghiệm bepirovirsen. Kết quả cho thấy khoảng 19 - 20% người bệnh đáp ứng tiêu chí tuyển chọn đã đạt mục tiêu "chữa khỏi chức năng" sau 72 tuần điều trị, trong khi nhóm dùng giả dược chưa ghi nhận trường hợp nào đạt được tiêu chí này.

Tuy nhiên, bác sĩ Thành cũng lưu ý đây là kết quả được ghi nhận trên nhóm người bệnh được lựa chọn tham gia thử nghiệm, không đại diện cho toàn bộ người mắc viêm gan B. Dữ liệu cũng chưa phải cơ sở để người bệnh tự ý thay đổi hoặc ngừng phác đồ đang sử dụng. Ngừng thuốc không đúng chỉ định có thể dẫn đến virus bùng phát trở lại.