Hybrid - Lựa chọn thông minh trong hành trình giao thông xanh

Hybrid - Xu hướng không thể đảo ngược

Trong suốt nhiều thập kỷ, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam gắn liền với động cơ xăng và dầu diesel. Tuy nhiên, những năm gần đây, sự chuyển dịch sang năng lượng sạch và giao thông xanh đang diễn ra mạnh mẽ hơn, cụ thể như xăng sinh học, xe điện là những chủ đề được nhắc tới như một biểu tượng của tương lai.

Nửa đầu năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt khi xe điện và xe hybrid, trong đó riêng phân khúc hybrid tăng trưởng 72% so với cùng kỳ năm trước. Các dòng xe Hybrid đang nổi lên như giải pháp thông minh vừa tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải, an tâm về quãng đường di chuyển liên tục, mang lại sự linh hoạt cao trong bối cảnh hạ tầng giao thông đang không ngừng mở rộng và hoàn thiện.

Người Việt tìm gì ở một chiếc xe xăng lai điện như Hybrid?

Không chỉ chọn hybrid vì tiết kiệm nhiên liệu mà còn dựa trên những yếu tố trọng điểm song hành khác như: Công nghệ và hiệu năng; Thiết kế và tiện ích; Uy tín thương hiệu và dịch vụ hậu mãi.

Công nghệ và hiệu năng

Người lái quan tâm tới trải nghiệm lái mượt mà, khả năng tăng tốc tức thì khi kết hợp động cơ điện với động cơ xăng. Đặc biệt trong đô thị đông đúc, việc xe vận hành êm ái ở chế độ điện đem lại sự thoải mái mà xe xăng truyền thống khó có được.

Thiết kế và tiện ích

Người lái không chỉ ủng hộ cho lối sống "xanh" mà còn lựa chọn "sang" xứng tầm. Người sở hữu xe hybrid yêu cầu thiết kế hiện đại, tiện ích thông minh, kết nối tốt với công nghệ số.

Uy tín thương hiệu và dịch vụ

Niềm tin vào thương hiệu, các hãng xe, chính sách bảo hành và dịch vụ hậu mãi là yếu tố then chốt với người lái. Với một công nghệ còn tương đối mới, người mua muốn được đảm bảo rằng xe hybrid có độ bền và chi phí bảo dưỡng hợp lý.

Xe Hybrid - xe xăng lai điện hoạt động hiệu quả hơn với dầu nhớt động cơ chuyên biệt dành riêng cho dòng xe này ẢNH: TOYOTA

Những thách thức kỹ thuật của xe Hybrid ít được chú ý

Với dòng xe hybrid và ô tô hiện đại, áp dụng các phương pháp bảo dưỡng truyền thống và dầu nhớt thông thường sẽ nhanh chóng bộc lộ vấn đề như hao mòn động cơ sớm hơn, hiệu suất nhiên liệu không ổn định, thậm chí hư hỏng ở các chi tiết quan trọng, có thể dẫn đến hàng loạt thách thức kỹ thuật:

Bôi trơn khi dừng - khởi động: dầu nhớt động cơ cần lưu thông nhanh hơn và phản hồi tốt hơn, bảo vệ chi tiết máy ngay khi khởi động nguội, giúp khởi động êm và giảm mài mòn.

Hoạt động ở nhiệt độ thấp: Chi tiết kim loại động cơ chưa giãn nở đủ, ma sát lớn hơn, dầu nhớt cần lưu thông tức thì.

Hiện tượng LSPI (Low-Speed Pre-Ignition): Kích nổ sớm ở vòng tua thấp, đặc biệt với động cơ tăng áp, có thể gây hư hại nghiêm trọng.

Khi dầu động cơ Hybrid cũng phải "xanh" và chuyên biệt hơn

Trước xu thế này, các tập đoàn dầu nhớt toàn cầu đã bước vào một cuộc chạy đua công nghệ. Trong đó, Motul - thương hiệu đến từ Pháp với hơn 170 năm lịch sử - là một trong những thương hiệu tiên phong dẫn đầu công nghệ đầu tiên. Minh chứng cho điều này, từ năm 2016, Motul đã phát triển dòng sản phẩm chuyên biệt cho xe hybrid và tháng 8.2025, Motul tiếp tục nâng tầm với thế hệ Motul NGEN HYBRID chính thức ra mắt tại Việt Nam, chuyên biệt cho dòng xe hybrid và ô tô hiện đại với công nghệ cải tiến mới bậc nhất, được chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế API SQ và ILSAC GF-7 cấp chất lượng cao bậc nhất hiện hành với các ưu điểm nổi trội như:

Tiết kiệm nhiên liệu: nâng hiệu suất lên tới 8% nhờ giảm ma sát bên trong động cơ, giúp tối ưu quãng đường di chuyển thêm 45km mỗi bình xăng 36L.

Bảo vệ động cơ tối ưu khi khởi động nguội: Hiệu suất tốt hơn 10% khi khởi động nguội so với tiêu chuẩn ngành trong thử nghiệm mô phỏng khởi động nguội, giúp dầu lưu thông nhanh hơn và phản hồi tốt hơn, giúp khởi động êm và giảm mài mòn.

Bảo vệ động cơ vượt trội hơn 60%: Giảm thiểu hiện tượng LSPI (Low-Speed Pre-Ignition), kích nổ sớm ở vòng tua thấp, vốn là mối lo lớn với động cơ tăng áp hybrid, giúp động cơ vận hành ổn định và bền bỉ hơn.

Không chỉ chú trọng hiệu năng, NGEN Hybrid còn được phát triển theo định hướng thân thiện môi trường với công nghệ dầu gốc hoàn nguyên - RRBO (Regenerated Base Oil), bao bì 50% nhựa tái chế, 100% có thể tái sử dụng.

Motul NGEN HYBRID - dầu nhớt động cơ thế hệ mới, một giải pháp chuyên biệt cho các dòng xe hybrid và ô tô hiện đại

Hybrid không chỉ là thị hiếu, mà là tương lai gần

Người tiêu dùng Việt Nam đánh giá xe hybrid - xe xăng lai điện, như sự cân bằng giữ tối ưu vận hành và lối sống xanh. Để xu hướng phát triển bền vững, cần cả hệ sinh thái: từ chính sách, hạ tầng, công nghệ cải tiến không ngừng của các hãng xe đến sản phẩm phụ trợ như dầu động cơ. Trong hành trình đó, những công nghệ mới và chuyên biệt như Motul NGEN HYBRID đóng vai trò quan trọng tối ưu những ưu điểm nổi trội của động cơ, vừa tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải, đảm bảo an toàn và sự tiện lợi trong suốt hành trình.

Nhìn rộng hơn, xe hybrid chính là "bước chuyển mình" giúp Việt Nam tiến gần hơn tới kỷ nguyên giao thông xanh. Và với sự xuất hiện của các giải pháp đồng bộ - từ phương tiện đến công nghệ bôi trơn - người tiêu dùng có thể tin tưởng rằng, mỗi chuyến đi thường nhật cũng là một phần đóng góp cho tương lai bền vững ngày mai.