Hygiene Vietnam mở rộng danh mục tẩy rửa, hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc vải

Chiến lược phát triển sản phẩm

Nhịp sống đô thị ngày càng nhanh và tiêu chuẩn sống được nâng cao, người tiêu dùng bắt đầu có những nhu cầu tinh tế hơn: Đó là xử lý tức thì các vết bẩn nhỏ phát sinh bất ngờ, hoặc tìm kiếm giải pháp làm sạch các vết ố mồ hôi lâu ngày mà việc giặt thông thường khó lòng tẩy sạch hoàn toàn.

Hygiene Vietnam mở rộng hệ sinh thái với bộ đôi Bút Tẩy Vết Bẩn và Nước Xịt Tẩy Vết Bẩn

Nhận diện rõ khoảng trống thị trường đó, Hygiene Vietnam chọn lối đi tiên phong bằng việc chủ động nghiên cứu và sáng tạo các sản phẩm bổ trợ cho việc chăm sóc vải. Cuối năm 2025, thương hiệu mở màn rực rỡ bằng việc ra mắt dòng Xịt Thơm Giảm Nhăn Tức Thì, mang đến khái niệm làm phẳng và lưu hương trang phục cấp tốc. Tiếp nối thành công ấy, năm 2026, Hygiene Vietnam tiếp tục bổ sung vào danh mục sản phẩm khi giới thiệu bộ đôi Bút Tẩy Vết Bẩn Hygiene và Nước Xịt Tẩy Vết Bẩn Hygiene. Bằng cách này, thương hiệu đã hoàn thiện hơn giải pháp chăm sóc vải chuyên sâu, từ bước xử lý vết bẩn, giặt sạch, xả mềm cho đến những giải pháp cứu cánh tức thì.

Bộ đôi Tẩy Vết Bẩn Hygiene với công nghệ O2 Action Power đột phá

Xóa bỏ nỗi lo hư hại chất liệu cũng như màu sắc trang phục, Hygiene Vietnam đã nghiên cứu và ứng dụng công nghệ O2 Action Power giúp đạt được hiệu quả tẩy rửa mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo cho chất liệu trang phục.

Bộ đôi Bút Tẩy Vết Bẩn và Nước Xịt Tẩy Vết Bẩn Hygiene sở hữu sức mạnh tẩy rửa mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo chất liệu vải và màu sắc trang phục

Hygiene Vietnam cũng rất chú trọng vào hành trình trải nghiệm thực tế của người dùng: Nếu Bút Tẩy Vết Bẩn Quần Áo Hygiene được thiết kế nhỏ gọn dễ dàng bỏ túi, giúp người tiêu dùng dễ dàng xử lý tức thì các vết cà phê hay son môi bất ngờ khi đang ở ngoài đường; thì Nước Xịt Tẩy Vết Bẩn Quần Áo Hygiene với dung tích lớn, dạng xịt bọt lại phù hợp cho nhu cầu sử dụng tại nhà, hỗ trợ loại bỏ các vết bẩn cứng đầu như vết ố mồ hôi hay vết thức ăn chỉ trong 1 phút trước khi đưa vào máy giặt mà không cần tốn sức vò tay.

Bộ đôi sản phẩm hiện đã có mặt chính thức trên gian hàng Hygiene Vietnam chính hãng tại các sàn thương mại điện tử Shopee (https://shopee.vn/ipone_vietnam) và TikTok Shop. Với sự đột phá về mặt công nghệ và tinh thần tiên phong, Hygiene Vietnam một lần nữa khẳng định cam kết nâng cao chất lượng sống và cung cấp giải pháp chăm sóc vải toàn diện cho mọi gia đình Việt Nam.