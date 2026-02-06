Hyomin (T-ara) khoe tổ ấm tân hôn sang trọng triệu USD

Ngày 4.2, Hyomin đăng tải trên trang cá nhân dòng chia sẻ: "Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi về những bức ảnh của căn nhà đã đăng mấy hôm trước. Hay là chúng ta làm một buổi hỏi đáp về nội thất nhé?". Động thái này cho thấy nữ ca sĩ chủ động giao lưu và giải đáp thắc mắc của người hâm mộ.

Không gian tối giản, nội thất đắt đỏ gây chú ý

Trong phần hỏi đáp, một cư dân mạng bày tỏ sự tò mò về loại giấy vệ sinh màu đen độc đáo trong phòng tắm của Hyomin. Nữ ca sĩ sau đó đã chia sẻ ảnh chụp màn hình sản phẩm đang được bán trên nền tảng Naver Store và thẳng thắn cho biết: "Nhưng món này khá đắt, tôi chỉ mang ra dùng khi có khách đến nhà".

Tổ ấm tân hôn của Hyomin và ông xã làm việc trong lĩnh vực tài chính có giá 7,5 triệu USD Ảnh: Instagram hyominnn

Được biết, đây là sản phẩm giấy vệ sinh màu của thương hiệu Renova đến từ Bồ Đào Nha, vốn nổi tiếng với các thiết kế độc đáo. Giá bán dao động từ khoảng 6,8 USD cho một gói 6 cuộn ở mức thấp nhất, đến khoảng 48 USD cho hai gói 6 cuộn. Trước đó, sản phẩm này từng gây chú ý khi được cho là loại giấy vệ sinh mà bà Kim Keon Hee - phu nhân cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol sử dụng.

Căn hộ mang phong cách tối giản, lấy tông xám làm chủ đạo Ảnh: Instagram hyominnn)

Không chỉ giấy vệ sinh, bộ sofa trong phòng khách của Hyomin cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt. Nữ ca sĩ đã gắn thẻ thương hiệu để chia sẻ thông tin và tiết lộ mức giá khoảng 7.400 USD, khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ trước độ xa xỉ của món nội thất này.

Trước đó, Hyomin từng gây sốt khi công khai hình ảnh căn hộ tân hôn với tông màu xám chủ đạo, mang đậm phong cách tối giản nhưng tinh tế. Không gian sống được bố trí hài hòa với khu bếp và phòng tắm hiện đại, nội thất đồng bộ và phòng khách rộng rãi, tạo cảm giác sang trọng, trang nhã.

Chiếc sofa bo cong cùng các vật dụng trang trí mang tính nghệ thuật giúp căn hộ toát lên không khí như một phòng trưng bày, trong khi tầm nhìn hướng ra sông Hàn càng làm tăng thêm vẻ đẳng cấp cho tổ ấm của nữ thần tượng.

Hyomin đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, đồng thời phát triển hoạt động kinh doanh riêng, song song với việc duy trì các hoạt động nghệ thuật Ảnh: Instagram hyominnn

Đặc biệt, việc sử dụng giấy vệ sinh màu đen thay cho màu trắng thông thường được xem là chi tiết nhỏ nhưng nổi bật, thể hiện rõ cá tính và gu thẩm mỹ riêng của Hyomin.

Về đời tư, Hyomin kết hôn với một chuyên gia tài chính, tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul, trong một hôn lễ được tổ chức xa hoa tại khách sạn 5 sao The Shilla Seoul vào tháng 4.2025.