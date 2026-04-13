Hyoyeon (SNSD) vẫn sống trong ký túc xá của nhóm sau 19 năm

Nguyễn Quang Hải
13/04/2026 19:48 GMT+7

Xuất hiện trên chương trình truyền hình mới đây, Hyoyeon gây bất ngờ khi tiết lộ cô vẫn duy trì cuộc sống tại ký túc xá của SNSD suốt gần 2 thập kỷ, với những lý do đầy cảm xúc phía sau, Kbizoom đưa tin ngày 13.4.

Thành viên nhóm nhạc SNSD - Hyoyeon khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi chia sẻ rằng cô vẫn đang sinh sống tại ký túc xá của nhóm suốt 19 năm qua, dù hiện tại các thành viên khác đã chuyển đi hết. Thông tin này được tiết lộ trong lần cô tham gia chương trình Please Take Care of My Refrigerator phát sóng ngày 12.4.

Một mình ở lại ký túc xá của SNSD vì sự thoải mái

Xuất hiện với thành viên cùng nhóm Tiffany, Hyoyeon nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nhắc đến quãng thời gian sống tại ký túc xá dài hơn nhiều người tưởng. Trong chương trình, MC cho biết ê kíp đã trực tiếp mang chiếc tủ lạnh của cô từ ký túc xá SNSD đến trường quay, khiến dàn khách mời không khỏi ngạc nhiên.

Nữ idol gây bất ngờ trên sóng một chương trình talkshow khi tiết lộ vẫn sinh sống tại ký túc xá của nhóm suốt 19 năm kể từ khi debut

Khi được hỏi liệu cô có sống một mình tại đó suốt thời gian qua hay không, Hyoyeon thẳng thắn thừa nhận. Nữ idol cho biết dù gia đình cô đang sống tại Songdo (Incheon, Hàn Quốc), ký túc xá vẫn là nơi thuận tiện và phù hợp nhất với lịch trình sinh hoạt hằng ngày.

Chia sẻ thêm, Hyoyeon cho biết ký túc xá không đơn thuần chỉ là nơi ở mà còn mang lại cảm giác ổn định và được chăm sóc. Nữ idol 8X nói rằng đây là nơi nghỉ ngơi thoải mái, luôn có người chuẩn bị bữa ăn đầy đủ, và với cô, không có nơi nào tốt hơn thế.

Không gian ký túc xá hiện đại, nơi Hyoyeon duy trì cuộc sống thường nhật giữa lịch trình bận rộn

Một phần quan trọng tạo nên sự gắn bó đó là người chăm sóc ký túc xá lâu năm, được các thành viên thân mật gọi là "dì". Theo Hyoyeon, người dì này đã đồng hành cùng nhóm từ trước cả khi SNSD ra mắt, vẫn đều đặn nấu ăn và chăm lo không gian sống cho cô.

Cụ thể, khi được MC hỏi, Hyoyeon cho biết: "Gia đình em ở Songdo, nhưng em vẫn chọn sống ở đây để chạy lịch trình thoải mái hơn. Nơi này là một chốn bình yên dễ chịu, có người luôn nấu ăn cho em nên em không bao giờ bị đói. Không có nơi nào tốt hơn thế. Em tự lo liệu việc quản lý dọn dẹp. Nếu thỉnh thoảng muốn ăn gì thì sẽ hỏi dì quản gia. Dì ấy làm quản gia ở ký túc xá của chúng em từ trước khi SNSD ra mắt".

Hyoyeon cho biết ký túc xá mang lại cảm giác bình yên và thoải mái, cùng với những bữa ăn được chuẩn bị chu đáo bởi người dì quản gia thân thiết

Những chia sẻ của Hyoyeon cho thấy sự gắn bó sâu sắc với ký túc xá, nơi đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của các idol Kpop suốt những năm tháng hoạt động nghệ thuật.

Câu chuyện của "cỗ máy nhảy" nhóm SNSD cũng mang đến góc nhìn khác về cuộc sống của nghệ sĩ Kpop. Trái với suy nghĩ phổ biến rằng họ sẽ chuyển ra ở riêng sau khi đạt được thành công, Hyoyeon lại lựa chọn gắn bó với môi trường quen thuộc, nơi mang lại sự ổn định, thói quen sinh hoạt và cảm giác an toàn về mặt tinh thần.

Aespa, Taeyang (BigBang), Hyoyeon (SNSD) thích thú trước ẩm thực Việt

Ẩm thực Việt với sự hòa quyện tuyệt vời của hương vị lẫn cách chế biến khiến các sao Hàn cảm thấy thích thú và bị mê hoặc trước những món ăn hấp dẫn.

