Hyun Bin công khai thổ lộ tình cảm với Son Ye Jin

Hyun Bin tiết lộ tình yêu, sự tôn trọng mà anh dành cho vợ Son Ye Jin, về những nguyên tắc trong hôn nhân và cách vợ chồng anh chăm sóc con khi xuất hiện trên chương trình You Quiz on the Block.

Hyun Bin trò chuyện cùng người dẫn chương trình trên tvN ẢNH: TVN

Hyun Bin và Son Ye Jin đã phát triển tình cảm từ bạn diễn thành người yêu sau khi cùng đóng hai bộ phim Negotiation (Đàm phán - 2018) và Crash Landing on You (Hạ cánh nơi anh - 2019). Cặp đôi kết hôn vào tháng 3.2022 và đón con trai đầu lòng vào tháng 11 cùng năm, theo Osen.

Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại, tài tử 42 tuổi cho biết anh tập thể dục và dành nhiều thời gian cho con. Khi không đi quay phim, cha con anh sẽ ra ngoài đi dạo, chơi ở sân chơi, anh tập cho con đi xe đạp và đọc truyện cổ tích cho cậu bé nghe. Mặc dù hai vợ chồng đều có những nhận xét khác nhau về việc con trai giống ai hơn nhưng Hyun Bin nghĩ sẽ tốt hơn nếu con có đường nét sắc sảo như mình.

"Nhờ con trai ra đời trước ngày dự sinh một ngày mà tôi có cơ hội tự cắt dây rốn cho con", ngôi sao phim Đàm phán kể. Ngay sau đó 1 ngày, anh phải ra nước ngoài để quay bộ phim Harbin (Cáp Nhĩ Tân).

Poster phim Crash Landing on You của Hyun Bin và Son Ye Jin được minh họa trong chương trình

ẢNH: ẢNH CHỤP MÀN HÌNH tvN

Không chỉ kể nhiều về con trai 2 tuổi, Hyun Bin còn hào phóng thổ lộ tình cảm với vợ Son Ye Jin. Nam diễn viên nhớ lại khoảng thời gian quay bộ phim Đàm phán. Khi đó dù quay phim cùng ngày nhưng anh và vợ chỉ diễn xuất trước màn hình máy quay thay vì tương tác trực tiếp.

"Tôi đã nghĩ sẽ rất vui nếu được làm việc cùng nhau trong một bộ phim có yếu tố hài hước, và điều đó đã biến thành sự thật với Crash Landing on You", anh giải thích.

Hyun Bin nói có sự mơ hồ khi nhắc đến thời điểm vợ chồng anh bắt đầu hẹn hò. Khi dự án phim kết thúc, cả hai bắt đầu có sự kết nối, tương tác qua lại và mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên do có nhiều hoạt động liên quan đến việc quảng cáo và truyền thông cho phim.

Tài tử Hàn Quốc cũng bày tỏ sự áy náy khi vợ phải gác lại sự nghiệp để chăm sóc con và gia đình dù rất nôn nóng trở lại diễn xuất. Anh và vợ thường khích lệ, động viên nhau để vượt qua những áp lực trong công việc, đặc biệt là áp lực sau các vai diễn mới. Dự án No Other Choice của đạo diễn Park Chan Wook mà Son Ye Jin đang tham gia là hoạt động đầu tiên của cô sau khi kết hôn.

"Tôi đã có nhiều thiếu sót và khó có thể lấp đầy khoảng trống do phải ra nước ngoài quay phim khi vợ mới sinh con, nhưng tôi xin gửi lời cảm ơn đến em vì đã âm thầm kiên trì và vượt qua đến cùng", Hyun Bin nói.