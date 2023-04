HyunA diện trang phục gây tranh cãi

Mới đây, HyunA lại khuấy đảo mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh diện trang phục táo bạo theo phong cách "under boob" cùng mái tóc bob ngắn ngang tai. Với chiếc áo ngắn màu hồng nhẹ nhàng kết hợp với quần jean dài cắt xẻ hai bên, "bom sex" xứ Hàn để lộ nửa vòng 1 cùng vòng eo con kiến khiến cư dân mạng choáng ngợp trước sự nóng bỏng.

HyunA đã thu hút rất nhiều sự chú ý với phong cách "nửa hở nửa kín". Có ý kiến cho rằng, nữ ca sĩ có phong cách ăn mặc rẻ tiền

Bài đăng nhanh chóng thu hút đông đảo lượt thích và bình luận. Phần lớn cư dân mạng đều khen ngợi vóc dáng bốc lửa cùng gu thời trang táo bạo của "nữ hoàng gợi cảm" bằng những lời khen có cánh: "Nếu nhìn HyunA từ khoảng cách 100m, bạn sẽ có thể biết ngay rằng cô ấy là người nổi tiếng. Phải công nhận rằng, đây là nghệ sĩ dám thử thách nhiều phong cách thời trang nhất Kpop", "Bộ đồ và kiểu tóc này thực sự kén chọn đấy nhưng nó cực hợp với HyunA", "Đẹp quá, quả nhiên rất hợp với cô ấy. Nếu tôi là người mặc bộ đó và để kiểu tóc này, tôi sẽ rợn hết cả người mất"...

Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại mỉa mai nữ idol có phong cách ăn mặc rẻ tiền, làm xấu thuần phong mỹ tục của đất nước: "Cô ta sẽ làm hư tụi nhỏ mất", "Có thể là do tôi quá bảo thủ. Nhưng thực sự thì tôi không nuốt nổi gu thời trang rẻ tiền như vậy", "Tại sao cái thứ thời trang như vậy lại còn trở thành xu hướng chứ. Giới trẻ ngày nay phóng khoáng như vậy sao"...

HyunA luôn biết cách tạo dáng để tôn lên vòng eo cùng cơ thể săn chắc của mình.

Cơn sốt "under boob" được các ngôi sao Hollywood ưa chuộng nhiều năm trước đi cùng chiến dịch "Free the Nipple" nhằm đấu tranh cho quyền tự do của phụ nữ. Đây không phải lần đầu tiên nữ rapper 30 tuổi diện theo phong cách thời này. Trước đó, cô từng khiến cư dân mạng choáng váng khi diện chiếc áo sơ mi trắng được cắt xẻ táo bạo năm 2022. Trào lưu ăn mặc đó đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt mà còn thu hút thêm nhiều thế hệ idol chú ý. Điển hình là gần đây, nữ idol nhóm nhạc quyền lực BlackPink - Jennie làm điên đảo giới mộ điệu với bộ trang phục theo phong cách này trên sân khấu Coachella vào ngày 23.4 vừa qua.



Jennie phá đảo mạng xã hội với trang phục "under boob" tại sân khấu Coachella 2023

HyunA tên thật là Kim Hyun Ah, sinh năm 1992 là nữ ca sĩ, rapper, vũ công và người mẫu Hàn Quốc, được biết đến nhiều với tư cách là cựu thành viên của nhóm nhạc Wonder Girls và 4Minute. Bên cạnh đó, nữ idol cũng có một sự nghiệp solo thành công với các ca khúc như Bubble Pop!, Red và Ice Cream. Hiện cô trực thuộc nhà P Nation. Ngoài sự nghiệp ca hát, HyunA cũng được nhiều thương hiệu thời trang ưu ái với phong cách phóng khoáng, đa chiều.