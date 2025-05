Hyundai Palisade có nguy cơ cháy, hãng cảnh báo chủ sở hữu không đỗ xe trong nhà

Hyundai vừa đưa ra khuyến cáo 620 chủ xe Hyundai Palisade 2025 tại Mỹ không nên đỗ xe trong nhà để giảm thiểu rủi ro, sau khi phát hiện nguy cơ chập điện, cháy nổ trên mẫu xe SUV 7 chỗ này.

Theo Carscoop, trong thông báo mới nhất gửi đến chủ xe Palisade 2025 "Hyundai khuyên chủ xe nên đỗ xe bên ngoài để giảm thiểu nguy cơ hư hỏng do hỏa hoạn tiềm ẩn". Được biết, vấn đề liên quan đến bảng mạch (PCB) trên bơm dầu điện của xe Hyundai Palisade bị hở, do lớp đệm bị hỏng. Do đó, nước có thể xâm nhập vào khu vực này, gây ra chập bo mạch và dẫn đến hỏa hoạn.

Hyundai vừa đưa ra khuyến cáo 620 chủ xe Hyundai Palisade 2025 tại Mỹ không nên đỗ xe trong nhà để giảm thiểu rủi ro Ảnh: Carscoop

Phía Hyundai cho biết, hãng được nhà cung cấp thiết bị thông báo về vấn đề này từ ngày 21.3.2025. Chỉ bốn ngày sau khi tiến hành kiểm tra, Hyundai xác định lò xo trên dây chuyền sản xuất, có thể đã ảnh hưởng đến lớp đệm bảo vệ mạch PCB trên bơm dầu điện.

Nếu những chiếc Hyundai Palisade 2025 gặp vấn đề này, chủ xe có thể ngửi thấy mùi khét và cảnh báo trên bảng điều khiển. Tuy nhiên, hiện tại hãng chưa ghi nhận bất kỳ báo cáo tai nạn nào liên quan đến vấn đề này, kể cả các xe đang được khách hàng sử dụng cũng như xe tại đại lý.

Trong báo cáo gửi Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ - National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), hãng xe Hàn Quốc cho biết: "Chủ sở hữu có thể tiếp tục lái những chiếc xe này, tuy nhiên Hyundai khuyến cáo nên đỗ xe bên ngoài và tránh xa các công trình cho đến khi chương trình triệu hồi để kiểm tra khắc phục hoàn tất".

Các xe Hyundai Palisade 2025 thuộc diện triệu hồi sẽ được khắc phục sự cố bằng cách thay thế bộ điều khiển bơm dầu điện bằng một bộ mới được bịt kín Ảnh: Edmunds

Được biết, các xe Hyundai Palisade 2025 thuộc diện triệu hồi sẽ được khắc phục sự cố này bằng cách thay thế bộ điều khiển bơm dầu điện bằng một bộ mới được bịt kín.

Hiện tại, Hyundai đang phối hợp cùng các đại lý gửi thông báo về đợt triệu hồi 620 xe Hyundai Palisade 2025 đến người dùng tại Mỹ. Khách hàng có thể tự kiểm tra liệu chiếc Palisade của mình có nằm trong diện cần triệu hồi hay không thông qua website của NHTSA.

Hyundai Palisade là một trong những mẫu SUV hút khách nhất của hãng xe Hàn Quốc tại Mỹ. Trong 4 tháng đầu năm 2025, doanh số Hyundai Palisade tại Mỹ đạt 36.737 xe. Tại Việt Nam, Palisade do TC Motor lắp ráp, phân phối; sau 3 tháng đầu năm 2025 doanh số bán mẫu xe này tại Việt Nam đạt 191 xe.