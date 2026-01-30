Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Hyundai Santa Fe Hybrid: Chiếc xe đủ sức chinh phục mọi cung đường

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
30/01/2026 17:08 GMT+7

Santa Fe Hybrid với động cơ 1.6 Hybrid Turbo đủ sức chinh phục điều kiện vận hành đa năng từ đô thị cho đến những cung đường quanh co đèo, núi và có tầm hoạt động hơn 1100 km chỉ với 1 lần đổ xăng.

Santa Fe Hybrid sử dụng tổ hợp lai gồm máy xăng Smartstream 1.6L Turbo kết hợp động cơ điện, tổng công suất khoảng 235 mã lực và có khả năng vận hành độc lập bằng động cơ điện, hoặc kết hợp điện và xăng. Chiếc xe trang bị hộp số tự động 6 cấp, sự khác biệt này mang lại cảm giác lái thể thao hơn, với độ "dính ghế" rõ ràng khi tăng tốc và không tồn tại độ trễ Turbo của động cơ truyền thống.

- Ảnh 1.

Hai công nghệ mới trên Santa Fe Hybrid đó là Active Shift Control (ASC) giúp mô-tơ điện điều chỉnh tốc độ quay để việc sang số nhanh hơn 30% và mượt mà hơn. Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS toàn phần - Hyundai SmartSense hoạt động khá tốt. Tính năng hỗ trợ giữ làn (LFA) giúp xe đi đúng làn đường mà không cần điều chỉnh vô lăng liên tục, tạo cảm giác thoải mái cho hành trình dài. Trong khi, người lái cũng có thể chủ động giữ khoảng cách với xe phía trước nhờ công nghệ Smart Cruise Control và an toàn hơn với phanh tự động.

Ngoài động cơ mới, điểm nổi bật của Santa Fe Hybrid vẫn là không gian nội thất rộng rãi, hệ thống âm thanh 12 loa Bose cho chất lượng tốt, âm thanh dày dặn chi tiết, xứng đáng là chiếc xe Flagship của Hyundai.

Khám phá thêm chủ đề

santa fe hybrid Hyundai Santa Fe Hybrid chinh phục mọi cung đường công nghệ mới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận