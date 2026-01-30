Hyundai Santa Fe Hybrid: Chiếc xe đủ sức chinh phục mọi cung đường

Santa Fe Hybrid sử dụng tổ hợp lai gồm máy xăng Smartstream 1.6L Turbo kết hợp động cơ điện, tổng công suất khoảng 235 mã lực và có khả năng vận hành độc lập bằng động cơ điện, hoặc kết hợp điện và xăng. Chiếc xe trang bị hộp số tự động 6 cấp, sự khác biệt này mang lại cảm giác lái thể thao hơn, với độ "dính ghế" rõ ràng khi tăng tốc và không tồn tại độ trễ Turbo của động cơ truyền thống.

Hai công nghệ mới trên Santa Fe Hybrid đó là Active Shift Control (ASC) giúp mô-tơ điện điều chỉnh tốc độ quay để việc sang số nhanh hơn 30% và mượt mà hơn. Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS toàn phần - Hyundai SmartSense hoạt động khá tốt. Tính năng hỗ trợ giữ làn (LFA) giúp xe đi đúng làn đường mà không cần điều chỉnh vô lăng liên tục, tạo cảm giác thoải mái cho hành trình dài. Trong khi, người lái cũng có thể chủ động giữ khoảng cách với xe phía trước nhờ công nghệ Smart Cruise Control và an toàn hơn với phanh tự động.

Ngoài động cơ mới, điểm nổi bật của Santa Fe Hybrid vẫn là không gian nội thất rộng rãi, hệ thống âm thanh 12 loa Bose cho chất lượng tốt, âm thanh dày dặn chi tiết, xứng đáng là chiếc xe Flagship của Hyundai.