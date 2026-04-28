Hyundai trình làng sedan điện dáng lạ, màn hình nội thất 4K cỡ lớn

Hoàng Cường
Hoàng Cường
28/04/2026 12:53 GMT+7

Được phát triển trên phiên bản concept Venus, mẫu sedan thuần điện mới của Hyudai có tên gọi Hyundai Ioniq V sở hữu kiểu dáng thiết kế lạ mắt, màn hình giải trí 27 inch… được hãng xe Hàn Quốc trình làng tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026.

Sau nhiều năm gia nhập thị trường ô tô Trung Quốc, lần đầu tiên Hyundai trình làng dòng sản phẩm ô tô điện thuộc dòng Ioniq. Theo đó, tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026 đang diễn ra tại Trung Quốc, thương hiệu ô tô Hàn Quốc cùng đối tác liên doanh chính thức tung ra thị trường mẫu sedan điện dáng lạ mang tên Hyundai Ioniq V.

Ioniq V là phiên bản sản xuất thương mại được Hyundai phát triển từ bản concept Venus đã hé lộ trước đó. Mẫu xe này Trung tâm thiết kế Hyundai Trung Quốc phát triển, tùy chỉnh dành cho thị trường Trung Quốc. Ioniq V sở hữu thiết kế hiện đại với kiểu dáng khí động học nhằm giảm lực cản gió, phần đầu vuốt thấp với những đường nét góc cạnh làm nhiều người liên tưởng đến một số dòng siêu xe của Lamborghini.

Ioniq V sở hữu thiết kế hiện đại với kiểu dáng khí động học nhằm giảm lực cản gió

Cụm đèn pha "Dimensional Light Blade" nổi bật với thiết kế đèn pha tách rời. Hyundai Ioniq V sở hữu kích thước dài, rộng, cao tương ứng 4.900 x 1.890 x 1.470 (mm), chiều dài cơ sở 2.900 mm. Phần đuôi xe sở hữu cụm đèn hậu được hãng gọi là "Dimensional Star Track".

Tương tự ngoại thất, không gian nội thất Hyundai Ioniq V được tích hợp gọn gàng nhưng không kém phần hiện đại với điểm nhấn là màn hình giải trí kích thước lên tới 27 inch siêu mỏng, độ phân giải 4K, đèn chiếu sáng nội thất và hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió "Cyber Eye". Xe cũng được trang bị hệ thống âm thanh 8 loa.

Không gian nội thất Hyundai Ioniq V được tích hợp gọn gàng nhưng không kém phần hiện đại với điểm nhấn là màn hình giải trí kích thước lên tới 27 inch

Thông số kỹ thuật về pin và hệ thống truyền động chưa được công bố, nhưng Hyundai cho biết xe có phạm vi hoạt động hơn 600 km (373 dặm) theo chu kỳ thử nghiệm CLTC của Trung Quốc.

Hyundai Ioniq V là mẫu ô tô điện sản xuất hàng loạt đầu tiên được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc, đánh dấu sự ra mắt phong cách thiết kế mới mà hãng xe Hàn Quốc gọi là Origin. Mẫu xe này cũng là một trong số 20 mẫu xe mới sẽ được Hyundai ra mắt tại Trung Quốc trong vòng 5 năm tới. Hyundai cũng hướng đến mục tiêu doanh số hàng năm khoảng 500.000 xe tại thị trường Trung Quốc.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

