I-Dent 12 năm nâng chuẩn nha khoa, vươn tầm quốc tế

Nha khoa I-Dent thành lập năm 2014 bởi tiến sĩ - bác sĩ CKII Nguyễn Hiếu Tùng, người từng tu nghiệp chuyên sâu hơn 10 năm tại Pháp.

Thay vì ở lại châu Âu với mức thu nhập tốt và môi trường làm việc hiện đại, bác sĩ Nguyễn Hiếu Tùng chọn trở về Việt Nam để xây dựng một nha khoa theo tiêu chuẩn quốc tế - trung thực - chuyên sâu và tận tâm. Nơi người Việt có thể tiếp cận dịch vụ điều trị răng miệng hiện đại với chi phí hợp lý ngay tại quê hương.

Từ ngày đầu thành lập Nha khoa I-Dent, bác sĩ Tùng đã đặt ra nguyên tắc: "Nếu việc điều trị đó xứng đáng để áp dụng cho người thân của mình thì mới được chỉ định cho bệnh nhân". Triết lý này dần trở thành kim chỉ nam cho toàn bộ đội ngũ hơn 100 nhân sự của I-Dent.

Định hướng nâng chuẩn nha khoa với công nghệ và chuyên môn quốc tế

Giữa sự phát triển của ngành nha khoa tại Việt Nam, I-Dent nổi bật với định hướng phát triển theo mô hình điều trị chuyên sâu và đạt chuẩn quốc tế. Các bác sĩ tại đây đều là tiến sĩ, thạc sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa I, II với nhiều năm tu nghiệp tại Pháp, Ý, Mỹ, được đào tạo theo từng lĩnh vực chuyên biệt như trồng răng implant, thẩm mỹ răng sứ và niềng răng.

Tại I-Dent, mỗi bệnh nhân sẽ được một bác sĩ phụ trách chính xuyên suốt quá trình điều trị, từ chẩn đoán, lập kế hoạch đến theo dõi sau điều trị. Với các ca phức tạp, hội đồng chuyên môn sẽ cùng hội chẩn để đưa ra phương án tối ưu nhất cho bệnh nhân.

Song song với yếu tố chuyên môn, nha khoa I-Dent chú trọng đầu tư vào hệ thống thiết bị và công nghệ nha khoa kỹ thuật số nhằm nâng cao độ chính xác trong điều trị.

Nha khoa sở hữu nhiều thiết bị hiện đại như máy chụp CT ConeBeam 3D giúp phân tích cấu trúc xương hàm chi tiết, máy scan răng kỹ thuật số iTero Lumina cho phép mô phỏng chuyển động răng và dự đoán kết quả chỉnh nha, hay công nghệ CAD/CAM hỗ trợ chế tác răng sứ chính xác bằng kỹ thuật số.

Bên cạnh đó, các công nghệ phẫu thuật tiên tiến như Piezosurgery, sử dụng sóng siêu âm vi mô để cắt xương chính xác mà không làm tổn thương mô mềm, giúp giảm sưng đau và rút ngắn thời gian hồi phục trong các ca phẫu thuật implant.

Quy trình điều trị chuẩn quốc tế, minh bạch và cá nhân hóa

Bên cạnh chuyên môn và công nghệ, điểm khác biệt tạo nên uy tín cho Nha khoa I-Dent chính là toàn bộ quy trình từ thăm khám, chẩn đoán, điều trị đến chăm sóc sau điều trị đều được kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế. Minh chứng là Nha khoa I-Dent đã đạt chứng nhận ISO 9001:2015 về chất lượng điều trị và dịch vụ do Vương quốc Anh cấp.

Tại I-Dent, mỗi phác đồ điều trị đều được xây dựng riêng dựa trên tình trạng xương hàm, khớp cắn, bệnh sử và nhu cầu thẩm mỹ của từng bệnh nhân.

Bên cạnh đó, lấy tôn chỉ trung thực làm mục tiêu phụng sự, đội ngũ I-Dent cam kết không tư vấn sai lệch, không hối thúc bệnh nhân điều trị nếu chưa sẵn sàng, chưa nắm được tường tận về tình trạng bản thân, lộ trình và chi phí.

Ngoài ra, hệ thống còn áp dụng mô hình chăm sóc 1:1 với tư vấn viên cá nhân và bác sĩ phụ trách chính, đảm bảo bệnh nhân được theo dõi liên tục trước - trong và sau điều trị.

Vươn tầm quốc tế, phục vụ người Việt

Trong hành trình 12 năm phát triển, I-Dent tự hào trở thành đối tác chiến lược quốc tế của các tập đoàn lớn trên thế giới trong lĩnh vực công nghệ và sản xuất implant, niềng răng và phục hình răng sứ. Những hợp tác này giúp hệ thống nha khoa I-Dent liên tục cập nhật các công nghệ và vật liệu điều trị tiên tiến nhất hiện nay.

Với định hướng phát triển theo chuẩn quốc tế, I-Dent trở thành lựa chọn đáng tin cậy của hơn 30.000 bệnh nhân trong nước, kiều bào và người nước ngoài.

Theo tiến sĩ - bác sĩ CKII Nguyễn Hiếu Tùng, mục tiêu dài hạn của I-Dent là trở thành biểu tượng nha khoa chuẩn quốc tế của người Việt tại Việt Nam, nơi người Việt có thể tiếp cận dịch vụ nha khoa chất lượng cao với chi phí hợp lý và trải nghiệm điều trị hiện đại.