Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

i-Learn Smart Start & i-Learn Smart World - SGK tiếng Anh thiết kế theo chương trình Bộ GD-ĐT

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
27/11/2025 08:00 GMT+7

Trong nhiều năm qua, dạy và học tiếng Anh ở cấp phổ thông luôn đặt ra yêu cầu về một lộ trình liền mạch từ lớp 1 đến lớp 12, giúp học sinh phát triển năng lực ngôn ngữ một cách hệ thống và bền vững. Điều này, khiến những bộ SGK có thiết kế nhất quán, phù hợp văn hóa - thực tiễn dạy học trở nên đặc biệt cần thiết.

i-Learn Smart Start & i-Learn Smart World: Bộ SGK được xây dựng dành cho học sinh Việt Nam

SGK i-Learn Smart Start và i-Learn Smart World (gọi tắt là i-Learn) được Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát (DTP) biên soạn ngay từ giai đoạn thiết kế ban đầu, bám sát khung chương trình do Bộ GD-ĐT ban hành. Đây là bộ SGK được xây dựng có chủ đích để đáp ứng đầy đủ cấu trúc, mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình GDPT 2018, tạo nên sự khác biệt vì có nền nội dung vốn được phát triển cho bối cảnh giáo dục nước ngoài.

Các chủ đề và tình huống trong sách được lựa chọn từ đời sống quen thuộc của học sinh, vừa gần gũi trong thực tế sử dụng, vừa đảm bảo tính học thuật theo khung chương trình của Bộ GD, hình thành một lộ trình học tập mạch lạc từ tiểu học đến THPT.

i-Learn Smart Start & i-Learn Smart World - SGK tiếng Anh thiết kế theo chương trình Bộ GD-ĐT- Ảnh 1.

Bộ sách giáo khoa i-Learn Smart Start và i-Learn Smart Word 12 cấp độ đáp ứng khung chương trình GDPT 2018 và Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR)

Giải pháp tổng thể cho quá trình dạy, học tiếng Anh

Không chỉ dừng lại ở vai trò của một bộ SGK, i-Learn được phát triển như một giải pháp toàn diện cho toàn bộ quá trình dạy, học tiếng Anh. Hệ thống này bao trùm trọn vẹn các bước từ đánh giá năng lực đầu vào, tổ chức giảng dạy, hỗ trợ luyện tập cho đến kiểm tra, đánh giá và theo dõi sự tiến bộ của học sinh.

Hệ sinh thái đi kèm gồm Eduhome, Edufun, i-Test và LCMS i-School, giúp giáo viên thuận lợi trong soạn giảng, học sinh có môi trường luyện tập mở rộng và nhà trường đánh giá năng lực một cách minh bạch, nhất quán. Chính mô hình vận hành trọn vẹn này giúp i-Learn được đánh giá cao về khả năng triển khai thực tế tại nhiều địa phương trên cả nước.

i-Learn Smart Start & i-Learn Smart World - SGK tiếng Anh thiết kế theo chương trình Bộ GD-ĐT- Ảnh 2.

Thư viện số Eduhome cung cấp ngân hàng học liệu điện tử, sách giáo khoa và ứng dụng tương tác trực tuyến bám sát chương trình chính khóa

 i-Learn hiện là một trong những bộ SGK tiếng Anh chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam và được nhiều địa phương tin chọn. Quy mô xuất bản rộng rãi cùng hiệu quả triển khai đã tạo nền tảng quan trọng để bộ sách tiếp cận các thị trường quốc tế, nơi yêu cầu về chất lượng học liệu khắt khe.

Khẳng định chất lượng từ thị trường quốc tế

Không chỉ được lựa chọn tại nhiều địa phương trong nước, SGK i-Learn còn được giới thiệu tại các hội sách quốc tế lớn như Frankfurt Book Fair, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà xuất bản và tổ chức giáo dục. Từ đó, bộ sách đã được khai thác tại nhiều quốc gia như Morocco, Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia - những thị trường có yêu cầu học liệu đa dạng và trình độ tiếng Anh khác nhau.

Đặc biệt, việc hợp tác triển khai nội dung với một số tổ chức giáo dục tại Nhật Bản, quốc gia vốn được biết đến với tiêu chuẩn thẩm định học liệu đặc biệt khắt khe, là minh chứng rõ nét cho chất lượng và khả năng cạnh tranh quốc tế của bộ sách. Đây cũng là dấu hiệu quan trọng cho thấy học liệu tiếng Anh Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu tại các thị trường khó tính.

i-Learn Smart Start & i-Learn Smart World - SGK tiếng Anh thiết kế theo chương trình Bộ GD-ĐT- Ảnh 3.

Gian hàng DTP góp mặt tại Frankfurt Book Fair 2025 - hội sách lớn, quy tụ hơn 7.000 nhà xuất bản, chuyên gia và đối tác đến từ hơn 100 quốc gia

Dấu ấn tiên phong của doanh nghiệp Việt Nam

Sự hiện diện của i-Learn tại nhiều thị trường quốc tế và các sự kiện xuất bản lớn cho thấy nỗ lực tiên phong của doanh nghiệp Việt Nam trong việc đưa SGK tiếng Anh vươn ra khu vực và thế giới. Độ phủ rộng, khả năng thích ứng với nhiều môi trường giáo dục và sự đồng bộ từ chương trình tới học liệu số là những yếu tố tạo nên lợi thế cho SGK i-Learn trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

Khám phá thêm chủ đề

SGK tiếng Anh i-Learn Smart Start i-Learn Smart World dành cho học sinh Việt Nam Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận