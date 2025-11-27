i-Learn Smart Start & i-Learn Smart World - SGK tiếng Anh thiết kế theo chương trình Bộ GD-ĐT

i-Learn Smart Start & i-Learn Smart World: Bộ SGK được xây dựng dành cho học sinh Việt Nam

SGK i-Learn Smart Start và i-Learn Smart World (gọi tắt là i-Learn) được Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát (DTP) biên soạn ngay từ giai đoạn thiết kế ban đầu, bám sát khung chương trình do Bộ GD-ĐT ban hành. Đây là bộ SGK được xây dựng có chủ đích để đáp ứng đầy đủ cấu trúc, mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình GDPT 2018, tạo nên sự khác biệt vì có nền nội dung vốn được phát triển cho bối cảnh giáo dục nước ngoài.

Các chủ đề và tình huống trong sách được lựa chọn từ đời sống quen thuộc của học sinh, vừa gần gũi trong thực tế sử dụng, vừa đảm bảo tính học thuật theo khung chương trình của Bộ GD, hình thành một lộ trình học tập mạch lạc từ tiểu học đến THPT.

Bộ sách giáo khoa i-Learn Smart Start và i-Learn Smart Word 12 cấp độ đáp ứng khung chương trình GDPT 2018 và Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR)

Giải pháp tổng thể cho quá trình dạy, học tiếng Anh

Không chỉ dừng lại ở vai trò của một bộ SGK, i-Learn được phát triển như một giải pháp toàn diện cho toàn bộ quá trình dạy, học tiếng Anh. Hệ thống này bao trùm trọn vẹn các bước từ đánh giá năng lực đầu vào, tổ chức giảng dạy, hỗ trợ luyện tập cho đến kiểm tra, đánh giá và theo dõi sự tiến bộ của học sinh.

Hệ sinh thái đi kèm gồm Eduhome, Edufun, i-Test và LCMS i-School, giúp giáo viên thuận lợi trong soạn giảng, học sinh có môi trường luyện tập mở rộng và nhà trường đánh giá năng lực một cách minh bạch, nhất quán. Chính mô hình vận hành trọn vẹn này giúp i-Learn được đánh giá cao về khả năng triển khai thực tế tại nhiều địa phương trên cả nước.

Thư viện số Eduhome cung cấp ngân hàng học liệu điện tử, sách giáo khoa và ứng dụng tương tác trực tuyến bám sát chương trình chính khóa

i-Learn hiện là một trong những bộ SGK tiếng Anh chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam và được nhiều địa phương tin chọn. Quy mô xuất bản rộng rãi cùng hiệu quả triển khai đã tạo nền tảng quan trọng để bộ sách tiếp cận các thị trường quốc tế, nơi yêu cầu về chất lượng học liệu khắt khe.

Khẳng định chất lượng từ thị trường quốc tế

Không chỉ được lựa chọn tại nhiều địa phương trong nước, SGK i-Learn còn được giới thiệu tại các hội sách quốc tế lớn như Frankfurt Book Fair, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà xuất bản và tổ chức giáo dục. Từ đó, bộ sách đã được khai thác tại nhiều quốc gia như Morocco, Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia - những thị trường có yêu cầu học liệu đa dạng và trình độ tiếng Anh khác nhau.

Đặc biệt, việc hợp tác triển khai nội dung với một số tổ chức giáo dục tại Nhật Bản, quốc gia vốn được biết đến với tiêu chuẩn thẩm định học liệu đặc biệt khắt khe, là minh chứng rõ nét cho chất lượng và khả năng cạnh tranh quốc tế của bộ sách. Đây cũng là dấu hiệu quan trọng cho thấy học liệu tiếng Anh Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu tại các thị trường khó tính.

Gian hàng DTP góp mặt tại Frankfurt Book Fair 2025 - hội sách lớn, quy tụ hơn 7.000 nhà xuất bản, chuyên gia và đối tác đến từ hơn 100 quốc gia

Dấu ấn tiên phong của doanh nghiệp Việt Nam

Sự hiện diện của i-Learn tại nhiều thị trường quốc tế và các sự kiện xuất bản lớn cho thấy nỗ lực tiên phong của doanh nghiệp Việt Nam trong việc đưa SGK tiếng Anh vươn ra khu vực và thế giới. Độ phủ rộng, khả năng thích ứng với nhiều môi trường giáo dục và sự đồng bộ từ chương trình tới học liệu số là những yếu tố tạo nên lợi thế cho SGK i-Learn trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.