iCAUR tạo dấu ấn với thiết kế boxy kinh điển trong kỷ nguyên điện hóa

Ngành công nghiệp ô tô đang dần có sự đồng nhất về thiết kế, nơi phần lớn các mẫu xe năng lượng mới đều hướng tới kiểu dáng bo tròn, tối ưu khí động học và mang đậm hơi thở viễn tưởng. Tuy nhiên, giữa sự bão hòa của những bản vẽ mang tính tương lai, thị trường đang chứng kiến xu hướng trở về với những giá trị hoài cổ.

Giữa bối cảnh đó, màn chào sân sắp tới của thương hiệu iCAUR tại Việt Nam đang trở thành tâm điểm chú ý. Từ một thương hiệu SUV năng lượng mới ra mắt tại Trung Quốc, iCAUR đang mở rộng hiện diện quốc tế với ngôn ngữ thiết kế và công nghệ riêng tới hơn 30 quốc gia trên thế giới. Việt Nam được xác định là thị trường chiến lược tiếp theo, với kế hoạch hiện diện từ cuối năm 2026 thông qua liên doanh Geleximco - Chery.

Bên cạnh hai mẫu xe V23 và V27 đã ra mắt trên thế giới, iCAUR vừa chính thức ra mắt mẫu xe V25 tại Triển lãm ô tô Thành Đô (Trung Quốc) vào ngày 14.8.2026. Mẫu xe sẽ có màn ra mắt chính thức toàn cầu vào ngày 19.10.2026, tại Hội nghị iCAUR International User Summit ở Vu Hồ, Trung Quốc.

Thiết kế hình hộp đặc trưng trên các dòng xe iCAUR ẢNH: iCAUR

Ngôn ngữ hình hộp: Khi thiết kế cổ điển hòa nhịp đương đại

Khác với xu hướng làm mềm mại các đường nét bề mặt để theo đuổi hệ số cản gió tối ưu, thiết kế ô tô kinh điển luôn gắn liền với những khối hình hộp vuông vức và bền bỉ.

Thay vì chạy theo những xu hướng thiết kế đương đại, iCAUR lựa chọn ngôn ngữ tạo hình góc cạnh, lấy cảm hứng từ những giá trị thẩm mỹ kinh điển đã định hình ngành công nghiệp ô tô suốt gần một thế kỷ. Những đường nét ngoại thất mạnh mẽ, dứt khoát trên iCAUR gợi nhắc đến tinh thần của những mẫu xe địa hình huyền thoại, nơi thiết kế vượt qua giới hạn của thời gian để trở thành biểu tượng.

iCAUR kết hợp thiết kế cổ điển cùng công nghệ hiện đại trên các sản phẩm của hãng ẢNH: iCAUR

Theo giới chuyên môn, iCAUR không đơn thuần tái hiện những đường nét của xe cổ điển. Thay vào đó, thương hiệu tạo nên sự giao thoa giữa giá trị kinh điển và tinh thần hiện đại, khi công nghệ tiên tiến được đặt trong một tổng thể thiết kế mang đậm dấu ấn vượt thời gian

Kiểu dáng hình hộp cứng cáp này không chỉ giải quyết bài toán thị giác khắt khe mà còn mang lại tính đa dụng cao, phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển nội đô sang trọng lẫn các chuyến dã ngoại khám phá địa hình khắc nghiệt.

Sự thực dụng tinh tế

Một trong những hiện tượng phổ biến nhất của thị trường ô tô điện hiện nay là cuộc chạy đua vũ trang về công nghệ. Nhiều nhà sản xuất không ngừng nhồi nhét vô số trang bị, từ màn hình khổng lồ đến các tính năng phô trương nhằm thu hút khách hàng đại chúng.

Đi ngược lại xu thế đó, iCAUR áp dụng tư duy trang bị tinh tế và vừa đủ. Mọi chi tiết trên xe đều được tính toán chắt lọc kỹ lưỡng, trực tiếp phục vụ mục đích sử dụng thực tế của người dùng thay vì biến không gian xe thành một phòng trưng bày công nghệ hào nhoáng.

Cách tiếp cận này cho thấy sự nghiên cứu kỹ lưỡng về tâm lý tệp khách hàng cao cấp. Triết lý thiết kế của xe có sự đồng điệu rõ nét với trường phái thời trang tinh giản, nơi sự sang trọng được thể hiện qua chất lượng thay vì logo to bản. Khách hàng mục tiêu của phân khúc này thường là những người có gu thẩm mỹ cao, thành đạt và yêu thích khám phá nhưng chọn lối sống khiêm nhường, kín đáo. Họ coi trọng giá trị trải nghiệm cốt lõi.

Khoang lái mẫu iCAUR V27 tại Việt Nam

Đáp lại nhu cầu về một phương tiện vận hành thực tế, iCAUR mang đến dòng xe REEV sử dụng cụm pin Long Range. Giải pháp công nghệ này đánh đúng vào rào cản lớn của người dùng xe năng lượng mới là nỗi lo giới hạn quãng đường trong những chuyến đi xa. Hơn thế nữa, khả năng thích ứng linh hoạt qua 8 chế độ lái chuyên biệt cùng không gian mở cho phép người dùng tự do cá nhân hóa màu sắc theo phong cách hoài cổ đã biến chiếc xe thành một công cụ thể hiện cá tính riêng biệt.

Không chỉ dừng lại ở một phương tiện di chuyển, iCAUR còn hướng tới việc xây dựng một trụ cột quan trọng: Hệ sinh thái bền vững – nơi kết nối hài hòa giữa con người, phương tiện và tự nhiên. Tầm nhìn này không chỉ thể hiện qua các giải pháp năng lượng mới thân thiện với môi trường, mà còn qua những nỗ lực gắn kết cộng đồng chung đam mê xê dịch.

Để hiện thực hóa điều đó, hằng năm, iCAUR đều tổ chức International User Summit như một dịp gặp gỡ người dùng toàn cầu. Năm nay, sự kiện diễn ra vào ngày 19 - 23/10 tại Vu Hồ, Trung Quốc, quy tụ đại diện người dùng, truyền thông và đối tác từ nhiều thị trường lớn, trong đó có Việt Nam.

Giữa thị trường không ngừng vận động với những lựa chọn ngày càng tương đồng, chiến lược "Lấy di sản làm nền tảng, kiến tạo tương lai" mở ra hướng đi khác biệt cho iCAUR - nơi những giá trị kinh điển được tiếp nối bằng tư duy thiết kế và công nghệ của thời đại mới.

Đặc biệt, trong bối cảnh xu hướng đi overland hay khám phá các cung đường đầy thử thách ngày càng nở rộng, những sản phẩm như iCAUR hứa hẹn sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc.

Dù chặng đường đến ngày lộ diện chính thức vẫn còn ở phía trước, nhưng thông điệp mà thương hiệu xe năng lượng mới này mang lại phần nào đủ sức tạo nên một điểm nhấn đáng chú ý trong bức tranh toàn cảnh của ngành ô tô tại Việt Nam.

Đơn vị phân phối: Công ty Cổ phần Ô tô Gel-O&J

Địa chỉ: 355, phố Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên.



