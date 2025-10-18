Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

ICC bác đề nghị bỏ lệnh bắt Thủ tướng Israel Netanyahu

Văn Khoa
Văn Khoa
18/10/2025 10:15 GMT+7

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ngày 17.10 đã bác bỏ đơn kháng cáo của Israel về lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant liên quan xung đột ở Dải Gaza.

Trong một phán quyết gây xôn xao dư luận khắp thế giới, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vào tháng 11.2024 đã tìm thấy "căn cứ hợp lý" để tin rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant phải chịu "trách nhiệm hình sự" về các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người bị cáo buộc ở Gaza.

Tòa án Hình sự Quốc tế bác yêu cầu bỏ lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại một sự kiện ở Jerusalem ngày 16.10

Ảnh: Reuters

ICC cũng đã ban hành lệnh bắt giữ 3 thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Hamas nhưng đã hủy bỏ lệnh này sau khi họ thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel.

Lệnh bắt giữ hai ông Netanyahu và Gallant đã gây phẫn nộ ở Israel và cả ở Mỹ, quốc gia sau đó đã áp đặt các biện pháp cấm vận đối với các quan chức cấp cao của ICC.

Ông Netanyahu đã mô tả lệnh bắt giữ là một "quyết định bài Do Thái" và Tổng thống Mỹ khi đó Joe Biden cũng đã chỉ trích lệnh đó là "vô lý".

Israel đã yêu cầu tòa án bác bỏ các lệnh bắt giữ vào tháng 5 trong khi cân nhắc một khiếu nại riêng về việc liệu ICC có thẩm quyền xét xử vụ án hay không.

Tòa án đã bác bỏ yêu cầu trên vào ngày 16.7, cho rằng "không có cơ sở pháp lý" để hủy bỏ các lệnh bắt giữ trong khi khiếu nại về thẩm quyền xét xử vẫn đang chờ xử lý.

Làm thế nào để chứng minh tội diệt chủng, tội ác chiến tranh nghiêm trọng nhất?

Một tuần sau, Israel đã kháng cáo phán quyết đó, nhưng các thẩm phán ICC hôm 17.10 đã ra phán quyết mới rằng "vấn đề này, theo như Israel đưa ra, không phải là vấn đề có thể kháng cáo". "Do đó, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) bác bỏ yêu cầu này", ICC nhấn mạnh trong một phán quyết phức tạp dài 13 trang.

Các thẩm phán ICC vẫn đang cân nhắc một thách thức rộng hơn của Israel về thẩm quyền xét xử vụ án của ICC. Khi ban hành lệnh bắt giữ lúc đầu vào tháng 11.2024, ICC cùng lúc đã bác bỏ đơn kháng cáo của Israel về thẩm quyền đó.

Tuy nhiên, vào tháng 4, Phòng Phúc thẩm của ICC đã phán quyết rằng Phòng Tiền xét xử đã sai khi bác bỏ thách thức này và yêu cầu tòa án xem xét lại chi tiết các lập luận của Israel. Hiện vẫn chưa rõ khi nào Tòa án sẽ đưa ra phán quyết về vấn đề này, theo AFP.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
