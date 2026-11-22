ICE bắt giữ hành khách trên đường lên máy bay, thống đốc phản đối

Thống đốc bang Washington hôm 21.11 đã lên án các cơ quan nhập cư liên bang vì hành động bắt giữ hai người ngay trên cầu dẫn lên máy bay tại một sân bay ở khu vực Seattle.