ICONDENIM - Điểm đến hàng đầu cho tín đồ yêu jeans tại Việt Nam

Bên cạnh các sản phẩm mang phong cách smart casual, office wear và denim, ICONDENIM tiên phong nghiên cứu và phát triển dòng Jeans tính năng. Năm 2022, thương hiệu ra mắt hệ sinh thái TechUrban Jeans - giải pháp dành cho nam giới yêu thích jeans nhưng vẫn cần sự thoải mái, linh hoạt trong khí hậu nóng ẩm.

Với tinh thần "Enjoy Life", ICONDENIM liên tục cải tiến để giải quyết rào cản khi mặc jeans: nóng, cứng, dễ mất form. Hệ sinh thái TechUrban Jeans gồm 3 dòng chủ lực:

Smart Jeans™ : Co gi ãn thông minh, phục hồi form tới 95.1%, phù hợp từ công sở tới đời thường. Dáng Slim Fit & Skinny ôm gọn, thoáng mát.





ICON105 Lightweight™ : Denim 10.5Oz nhẹ hơn 20% so với jeans truyền thống. Form Straight, dáng suông cân mọi dáng người, bảng màu đa dạng.





ProCOOL Jeans™ : Ứng dụng công nghệ làm mát COOLMAX® chuẩn quốc tế, mát lạnh tức thì. Form Slim-fit gọn gàng, hiện đại, tôn dáng.

Mỗi sản phẩm đều được "đo ni đóng giày" cho khách hàng nam, kết hợp giữa thời trang, công nghệ và phong cách sống tận hưởng.

ICONDENIM không chỉ bán jeans, mà mang đến cách để khách hàng thể hiện bản sắc cá nhân - khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu cho tín đồ yêu jeans tại Việt Nam.

Truy cập icondenim.com hoặc ghé hệ thống cửa hàng ICONDENIM để trải nghiệm.