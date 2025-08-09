Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
ICONDENIM - Điểm đến hàng đầu cho tín đồ yêu jeans tại Việt Nam

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
09/08/2025 08:00 GMT+7

Thời trang hiện đại không chỉ thẩm mỹ mà còn đề cao tính ứng dụng và trải nghiệm cá nhân hóa. Đây cũng chính là định hướng mà ICONDENIM - thương hiệu thời trang nam - kiên định theo đuổi.

Bên cạnh các sản phẩm mang phong cách smart casual, office wear và denim, ICONDENIM tiên phong nghiên cứu và phát triển dòng Jeans tính năng. Năm 2022, thương hiệu ra mắt hệ sinh thái TechUrban Jeans - giải pháp dành cho nam giới yêu thích jeans nhưng vẫn cần sự thoải mái, linh hoạt trong khí hậu nóng ẩm.

Với tinh thần "Enjoy Life", ICONDENIM liên tục cải tiến để giải quyết rào cản khi mặc jeans: nóng, cứng, dễ mất form. Hệ sinh thái TechUrban Jeans gồm 3 dòng chủ lực:

  • Smart Jeans™: Co giãn thông minh, phục hồi form tới 95.1%, phù hợp từ công sở tới đời thường. Dáng Slim Fit & Skinny ôm gọn, thoáng mát.

  • ICON105 Lightweight™: Denim 10.5Oz nhẹ hơn 20% so với jeans truyền thống. Form Straight, dáng suông cân mọi dáng người, bảng màu đa dạng.

  • ProCOOL Jeans™: Ứng dụng công nghệ làm mát COOLMAX® chuẩn quốc tế, mát lạnh tức thì. Form Slim-fit gọn gàng, hiện đại, tôn dáng.
ICONDENIM - Điểm đến hàng đầu cho tín đồ yêu jeans tại Việt Nam- Ảnh 1.

Mỗi sản phẩm đều được "đo ni đóng giày" cho khách hàng nam, kết hợp giữa thời trang, công nghệ và phong cách sống tận hưởng.

ICONDENIM không chỉ bán jeans, mà mang đến cách để khách hàng thể hiện bản sắc cá nhân - khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu cho tín đồ yêu jeans tại Việt Nam.

Truy cập icondenim.com hoặc ghé hệ thống cửa hàng ICONDENIM để trải nghiệm.

ICONDENIM jeans thời trang
