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    Idol live thu nhập hơn 40 triệu đồng/tháng: Kiếm tiền có dễ, công việc thực sự ra sao?

    Idol live thu nhập hơn 40 triệu đồng/tháng: Kiếm tiền có dễ, công việc thực sự ra sao?

    Nguyễn Luân - Hoàng Quốc - Hân Hân
    Một ngày livestream từ 5 đến 6 tiếng, bắt đầu với mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng và có thể chạm mốc 40 triệu đồng trở lên khi kênh phát triển mạnh. Thế nhưng, đằng sau ánh đèn rực rỡ và những con số thu nhập đáng mơ ước, một Idol live phải đánh đổi những gì khi công việc không chỉ đơn giản là xuất hiện trước ống kính để nhận tiền?

    Thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng khiến nghề Idol live ngày càng thu hút sự quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh livestream trở thành một hình thức giải trí phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, đằng sau những phiên phát sóng sôi động là không ít áp lực mà người xem khó có thể nhìn thấy.

    Idol live thu nhập hơn 40 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

    Amy và kỹ thuật chuẩn bị cho buổi livestream

    Ảnh: Duy Luân

    Với Amy, tên thật là Lại Hà My, 22 tuổi, một Idol live tại TP.HCM, công việc không chỉ bắt đầu khi camera bật lên. Trước mỗi buổi livestream kéo dài từ 5 đến 6 tiếng, cô phải dành thêm hàng giờ để trang điểm, chuẩn bị trang phục, quay video TikTok và xây dựng hình ảnh nhân vật. Trong suốt phiên live, Amy phải liên tục trò chuyện, đọc bình luận, tương tác với người xem và phản ứng với các hiệu ứng, đồng thời duy trì năng lượng tích cực ngay cả khi mệt mỏi hay gặp vấn đề về sức khỏe.

    Idol live thu nhập hơn 40 triệu đồng/tháng: Kiếm tiền có dễ, công việc thực sự ra sao?

    Qua câu chuyện của Amy cùng những chia sẻ từ 4One Entertainment, phóng sự sẽ hé lộ những công việc phía sau màn hình livestream, từ quá trình chuẩn bị, áp lực giữ chân người xem đến yêu cầu về sự kiên trì và khả năng theo đuổi nghề lâu dài.

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