IEA: Sẽ dư cung dầu mỏ vào năm 2027 sau khi eo biển Hormuz mở lại

Tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử có thể sắp chấm dứt.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 17.6 cho biết thị trường dầu mỏ sẽ chuyển sang trạng thái dư cung đáng kể vào năm 2027, nhờ giai đoạn phục hồi sau khi eo biển Hormuz được dỡ bỏ phong tỏa.

Thông báo này được đưa ra sau khi Mỹ công bố thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt chiến tranh với Iran, trong đó bao gồm việc Tehran mở lại eo biển và Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân.

Theo IEA, cuộc chiến được ước tính đã làm tắc nghẽn hơn 14 triệu thùng/ngày sản lượng dầu của Trung Đông.

IEA dự báo sự phục hồi sẽ diễn ra từ từ sau khi lệnh phong tỏa của Mỹ được dỡ bỏ và hoạt động xuất khẩu của Iran có thể trở lại bình thường.

Tổ chức này cũng lưu ý rằng những ràng buộc về chính trị và vận hành, bao gồm việc rà phá bom mìn kéo dài và các thỏa thuận vận chuyển chưa được giải quyết, có thể tạo ra rủi ro tiêu cực cho triển vọng phục hồi của khu vực Trung Đông.

Các tàu thuyền ở eo biển Hormuz gần bãi biển Bandar Abbas, Iran ẢNH: REUTERS

Báo cáo của IEA cho biết thị trường dầu mỏ sau đó sẽ rơi vào tình trạng dư cung lớn vào năm 2027.

Nguồn cung tăng vọt 8 triệu thùng/ngày trong khi nhu cầu chỉ tăng 2 triệu thùng/ngày.

Việc dư thừa dầu mỏ vào năm 2027 có thể tạo cơ hội cho các quốc gia bổ sung kho dự trữ và xây dựng dự trữ chiến lược mới, mặc dù lượng dầu tồn kho có thể tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục trước khi cán cân thị trường có thể thay đổi.