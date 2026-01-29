IFM vinh danh PVcomBank ở hai giải thưởng về công nghệ và trách nhiệm xã hội

IFM là tạp chí chuyên ngành tài chính, ngân hàng quốc tế uy tín, có phạm vi ảnh hưởng rộng tại châu Á và Trung Đông, đồng thời hợp tác chuyên môn với các tổ chức kiểm toán hàng đầu thế giới nhằm vinh danh các định chế tài chính có thành tích nổi bật trong đổi mới, hiệu quả hoạt động và đóng góp cho cộng đồng. Từ năm 2016 đến nay, PVcomBank liên tục được IFM vinh danh ở nhiều hạng mục quan trọng.

Ông Lê Việt Hùng - Phó giám đốc Khối Công nghệ thông tin và ông Đỗ Đức Viên - Chủ tịch Công đoàn PVcomBank đại diện ngân hàng nhận giải thưởng từ IFM

Việc PVcomBank đồng thời được IFM trao hai giải thưởng quốc tế uy tín là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của Ngân hàng trong đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và thực thi trách nhiệm xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Năm 2025, trong bối cảnh ngành ngân hàng Việt Nam đã hình thành nền tảng số hóa vững chắc, PVcomBank tiếp tục tập trung lấy công nghệ làm trụ cột nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, tối ưu vận hành và tăng cường năng lực quản trị rủi ro, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa ngân hàng với khách hàng trên môi trường số.

Dấu ấn nổi bật trong giai đoạn 2024 - 2025 là việc PVcomBank triển khai chữ ký số online trên nền tảng ký số tập trung từ xa, tích hợp với hệ thống định danh điện tử quốc gia VNeID, áp dụng cho sản phẩm vay thấu chi phê duyệt trước trên ứng dụng ngân hàng số PVConnect. Đây được đánh giá là sáng kiến tiêu biểu, thể hiện năng lực đổi mới CNTT ở cấp độ doanh nghiệp của PVcomBank, khi kết hợp hài hòa giữa công nghệ, yếu tố pháp lý và trải nghiệm người dùng. Với giải pháp này, khách hàng có thể hoàn tất toàn bộ quy trình vay: từ xác thực danh tính, phê duyệt, ký hợp đồng đến giải ngân hoàn toàn thực hiện trên môi trường số, không cần gặp mặt trực tiếp hay sử dụng hồ sơ giấy. Việc tích hợp VNeID giúp bảo đảm độ chính xác trong xác thực, giá trị pháp lý đầy đủ và an toàn dữ liệu, đồng thời giải quyết hiệu quả bài toán xác thực từ xa.

Song song với đó, PVcomBank tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái ngân hàng số PVConnect và PVConnect Biz, cung cấp các dịch vụ mở tài khoản không giấy tờ, phát hành thẻ trực tuyến, thanh toán số và quản lý giao dịch thông minh. Việc theo đuổi xây dựng mô hình "Ngân hàng không giấy tờ - Giao dịch thông minh" không chỉ giúp PVcomBank nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn góp phần thúc đẩy ngân hàng phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

Bên cạnh dấu ấn về công nghệ, giải thưởng Ngân hàng có hoạt động trách nhiệm xã hội tiêu biểu nhất Việt Nam 2025 tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của PVcomBank đối với cộng đồng. Trách nhiệm xã hội được ngân hàng xác định là một phần không tách rời trong chiến lược phát triển bền vững. Trong giai đoạn 2020 - 2025, PVcomBank đã dành gần 290 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội trên phạm vi cả nước. Riêng năm 2025 ngân sách dành cho an sinh xã hội đạt 139,8 tỉ đồng, tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu như: xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và cải thiện điều kiện nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngân hàng cũng tích cực hưởng ứng chương trình "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Chính phủ phát động, phối hợp cùng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xây dựng, sửa chữa hàng nghìn căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai, đặc biệt là bão Yagi tại các tỉnh miền Bắc, PVcomBank đã kịp thời triển khai gói tín dụng ưu đãi 2.500 tỉ đồng, hỗ trợ lãi suất, cơ cấu và giãn nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng, góp phần giúp người dân và doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất, ổn định sinh kế.

Đại diện Ban Lãnh đạo PVcomBank chia sẻ: "Đối với chúng tôi, đổi mới công nghệ bắt đầu từ mong muốn mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng. Mỗi giải pháp số mà PVcomBank triển khai đều hướng tới việc giúp khách hàng tiếp cận các dịch vụ tài chính theo cách linh hoạt hơn, tiện lợi hơn và an toàn hơn, phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng. Việc được tạp chí International Finance Magazine vinh danh liên tục trong suốt 10 năm qua, đặc biệt là ở hai hạng mục về đổi mới công nghệ và trách nhiệm xã hội trong năm 2025, không chỉ là niềm tự hào mà còn là sự ghi nhận cho định hướng phát triển bền bỉ, nhất quán của ngân hàng".

Thành công tại The International Finance Awards 2025 tiếp tục nối dài chuỗi giải thưởng uy tín mà PVcomBank đạt được trong những năm gần đây, tạo nền tảng vững chắc để ngân hàng khẳng định vị thế và hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng hiện đại, thân thiện, phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.