Igor Frolov độc diễn bảo vệ áo vàng, áo chấm đỏ Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Ở chặng 20 từ Nha Trang lên Đà Lạt diễn ra hôm nay với lộ trình 136 km, có 2 ngọn đèo Khánh Lê (dài 29 km) và đèo Giang Ly chứng kiến sức mạnh của tuyển thủ xe đạp Nga Igor Frolov khi một mình tấn công giành chiến trên cả 2 ngọn đèo để bảo vệ thành công danh hiệu áo chấm đỏ sau đó một mình về đích, giữ vững danh hiệu áo vàng danh giá cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất.

Diễn biến khá bất ngờ ở chặng đua này khi các tay đua Kenda Đồng Nai, GSB Đồng Nai chủ động kéo tốp đông vào đèo và duy trì những guồng chân mạnh mẽ. 4 chân leo đèo chủ lực là Nguyễn Hoàng Sang, Trần Lê Minh Tuấn, Baasankhuu, Nguyễn Phạm Quốc Khang duy trì tốc độ ấn tượng trên đèo khiến VĐV các đội dần “rơi rụng”. Chiến thuật trên giúp GSB Đồng Nai thành công khi chiếm ưu thế ở nội dung đồng đội so với các đội còn lại.

Trong khi áo xanh Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc trời), áo trắng Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) cùng một số tay đua mạnh như Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp), Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc trời)… bị rớt lại thì áo vàng Igor Frolov chủ động đeo bám các tay đua GSB Đồng Nai.

Cách đỉnh đèo Khánh Lê tầm 5 km, Igor Frolov chủ động tấn công tách khỏi tốp đầu và một mình giành chiến thắng ở đỉnh đèo Khánh Lê. Tuyển thủ xe đạp Nga thể hiện đẳng cấp của cua rơ từng thi đấu ở các giải xe đạp chuyên nghiệp trên thế giới khi tiếp tục một mình một ngựa lên đỉnh đèo Giang Ly rồi về đích thành công, bỏ xa tay đua về nhì Konstantin (TP.HCM New Group) hơn 4 phút 30 giây.





Với thành tích trên, Igor Frolov bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng sau 20 chặng. Với khoảng cách hơn 7 phút so với các tay đua xếp sau, danh hiệu áo vàng chung cuộc xem như trong tay tuyển thủ xe đạp Nga. Igor Frolov cũng giữ khoảng cách điểm an toàn so với các tay đua cạnh tranh danh hiệu áo chấm đỏ-vua leo núi. Chỉ cần hoàn thành 3 chặng đua còn lại theo điều lệ, Igor Frolov sẽ đoạt danh hiệu áo chấm đỏ chung cuộc.

Đẳng cấp của Igor Frolov còn giúp cho đội TP.HCM bảo vệ thành công ngôi nhất đồng đội sau 20 chặng. Đội GSB Đồng Nai cũng được đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực ở chặng 20 với hạng nhì đồng đội. Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc trời) bảo vệ thành công danh hiệu áo xanh. Trong khi đó tay đua sinh năm 2005 Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) xuất sắc chiếm danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc từ tay Nguyễn Văn Bình.

Ngày mai (28.4) diễn ra chặng 21 vòng quanh hồ Xuân Hương (Đà Lạt) với lộ trình 51 km.