Giáo dục

ILA ra mắt podcast Đi học: Học từ đời, trưởng thành từ mỗi bước đi

30/10/2025 15:30 GMT+7

Ra mắt podcast Đi học là một cột mốc ý nghĩa trong hành trình 30 năm của ILA, tiếp nối sứ mệnh 'Giáo dục thay đổi cuộc đời' bằng một hình thức truyền cảm hứng mới - gần gũi, nhân văn và giàu cảm xúc.

ILA ra mắt podcast Đi học: Học từ đời, trưởng thành từ mỗi bước đi- Ảnh 1.

Hành trình 30 năm – Hơn 1 triệu học sinh và khát vọng không ngừng đổi mới

ILA ra mắt podcast Đi học: Học từ đời, trưởng thành từ mỗi bước đi- Ảnh 2.

Nhật Dương - học sinh ILA

Ba thập kỷ qua, ILA đã đồng hành cùng hơn 1 triệu học sinh Việt Nam, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng một thế hệ không chỉ thích ứng với thế giới đang thay đổi, mà còn góp phần làm nên sự thay đổi ấy.

Từ lớp học nhỏ ban đầu đến hệ sinh thái giáo dục đa lĩnh vực, gồm tiếng Anh học thuật, kỹ năng toàn cầu, trại hè, tư vấn du học và giáo dục mầm non, ILA luôn kiên định với triết lý phát triển con người toàn diện, giúp học sinh vững vàng về năng lực, sâu sắc về giá trị sống và sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu.

Podcast Đi học chính là sự tiếp nối tự nhiên của hành trình ấy - một dự án văn hóa giáo dục thể hiện tầm nhìn và giá trị cốt lõi của ILA: mang tinh thần học tập suốt đời đến gần hơn với mỗi người, ở mọi giai đoạn của cuộc sống.

Đi học: Học từ đời, trưởng thành từ vấp ngã

ILA ra mắt podcast Đi học: Học từ đời, trưởng thành từ mỗi bước đi- Ảnh 3.

Hoa hậu Hương Giang - khách mời của chương trình

Đi học không nói về bài vở hay điểm số, mà là hành trình học từ đời sống, từ những lựa chọn, vấp ngã và cả những thành công thật. Mỗi tập podcast là một cuộc trò chuyện gần gũi, chân thành giữa người dẫn chương trình (host) và khách mời có thể là nghệ sĩ, doanh nhân, nhà giáo dục hay chính những học sinh ILA đang từng ngày trưởng thành hơn so với chính mình của ngày hôm qua.

Họ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện thật, bài học thật và khẳng định triết lý cốt lõi: Cuộc sống chính là bài học vĩ đại nhất.

Từ đó, Đi học không chỉ lan tỏa cảm hứng tích cực về việc học, mà còn khuyến khích thế hệ trẻ nuôi dưỡng đam mê, theo đuổi ước mơ và học hỏi không ngừng. Mỗi câu chuyện là một lát cắt trong hành trình trưởng thành, là lời nhắc rằng: mọi trải nghiệm, dù nhỏ, đều có thể trở thành bài học quý giá cho cuộc đời.

Đi học lan tỏa giá trị và tinh thần học tập suốt đời

ILA ra mắt podcast Đi học: Học từ đời, trưởng thành từ mỗi bước đi- Ảnh 4.

Minh Hiển - học sinh ILA

Không chỉ là một chuỗi podcast, Đi học là một lời mời gọi cộng đồng cùng nhìn lại ý nghĩa thật sự của việc học: học để hiểu mình, để sống tốt hơn và để lan tỏa giá trị tích cực.

Thông qua dự án này, ILA mong muốn kết nối phụ huynh, học sinh và xã hội trong tinh thần đồng hành, cùng hướng tới một xã hội học tập, nơi mỗi người đều có cơ hội trưởng thành từ chính những trải nghiệm của mình.

"30 năm không chỉ là cột mốc để nhìn lại hành trình đã qua, mà còn là thời điểm để khẳng định rằng: Giáo dục là hành trình không điểm dừng. Mỗi câu chuyện trong Đi học là minh chứng cho niềm tin rằng học tập giúp con người tiến bộ hơn, sống có ý nghĩa hơn và trở thành người thầy của chính mình", đại diện ILA chia sẻ.

Các tập podcast sẽ được phát sóng vào thứ 6 hàng tuần trên các kênh số chính thức của ILA như Fanpage ILA Việt Nam, YouTube, TikTok và trình chiếu tại 74 trung tâm ILA trên toàn quốc.

ILA tin rằng tiếng nói và câu chuyện của khách mời sẽ chạm đến trái tim hàng ngàn người, góp phần lan tỏa tinh thần học tập suốt đời - giá trị mà ILA đã bền bỉ theo đuổi suốt 30 năm qua.

Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
