Imagine Dragons mang loạt hit tỉ view bùng cháy cùng hàng chục nghìn fan Việt

Bộ ba tiếp tục khẳng định khả năng trình diễn live qua loạt bản hit đình đám: Bones, Take Me to the Beach, Bad Liar, Whatever It Takes, Radioactive, Natural, Sharks, Enemy… Ở mỗi phần điệp khúc, không gian trở nên cuồng nhiệt với phần góp giọng nhiệt tình từ đám đông người hâm mộ