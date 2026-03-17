IMC đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị và tuân thủ thuế

IMC đồng hành doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị

Trong bối cảnh môi trường pháp lý và chính sách thuế có nhiều thay đổi, việc cập nhật thông tin kịp thời, nâng cao năng lực quản trị rủi ro thuế trở thành yêu cầu quan trọng đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN).

Nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tại KCN Đồng Văn nâng cao năng lực quản trị và chủ động thích ứng với các quy định mới, IMC phối hợp cùng Công ty cổ phần Phát triển Hà Nam, với sự đồng hành của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA), tổ chức hội thảo chuyên đề "Quản trị rủi ro thuế và kế toán cho doanh nghiệp".

Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 18.3.2026 tại khách sạn The Dome - Đồng Văn Xanh (Ninh Bình). Hội thảo quy tụ các giám đốc doanh nghiệp, kế toán trưởng, giám đốc tài chính của các doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp Đồng Văn.

Tại hội thảo, các chuyên gia sẽ chia sẻ những nội dung thiết thực như: nhận diện sớm rủi ro thuế, xây dựng chiến lược làm việc với đoàn thanh tra - kiểm tra, cũng như các phương pháp giúp doanh nghiệp chủ động bảo vệ mình trước các rủi ro pháp lý. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của diễn giả đến từ cơ quan Kiểm toán Nhà nước, mang đến góc nhìn thực tiễn từ cơ quan quản lý.

Theo đại diện ban tổ chức, mục tiêu của chương trình không chỉ là cập nhật quy định mới mà còn giúp doanh nghiệp xây dựng tư duy quản trị rủi ro bài bản - yếu tố ngày càng quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện đại.

Gia tăng giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Trong những năm gần đây, xu hướng quản lý khu công nghiệp đang dần chuyển từ mô hình quản lý hạ tầng đơn thuần sang mô hình dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện. Bên cạnh vận hành hạ tầng, các đơn vị quản lý ngày càng chú trọng tạo dựng hệ sinh thái dịch vụ, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động.

Với định hướng đó, IMC không chỉ đảm bảo vận hành ổn định hạ tầng tại KCN Đồng Văn II mà còn chủ động tổ chức các hoạt động kết nối tri thức, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và cập nhật chính sách cho cộng đồng doanh nghiệp.

Các chương trình hội thảo chuyên đề như quản trị thuế, quản lý tài chính, tuân thủ pháp lý hay chuyển đổi số được xem là một phần trong hệ sinh thái hỗ trợ mà IMC đang xây dựng. Thông qua các hoạt động này, doanh nghiệp trong khu công nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận chuyên gia, cập nhật xu hướng quản trị hiện đại và nâng cao năng lực điều hành.

Đại diện IMC cho biết, việc đồng hành cùng doanh nghiệp trong các hoạt động đào tạo và chia sẻ kiến thức không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro pháp lý, tài chính mà còn góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững tại khu công nghiệp.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng mạnh mẽ giữa các địa phương, những dịch vụ gia tăng ngoài hạ tầng như dịch vụ hỗ trợ quản trị, pháp lý,… đang trở thành yếu tố quan trọng giúp các khu công nghiệp nâng cao sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Với định hướng đó, IMC tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị quản lý vận hành khu công nghiệp chuyên nghiệp, không chỉ đảm bảo hoạt động ổn định của hạ tầng mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp trong nâng cao năng lực quản trị, tuân thủ pháp lý và phát triển bền vững tại khu công nghiệp.