IMC lọt Top 10 Thương hiệu xuất sắc châu Á 2026

Khi vận hành trở thành lợi thế cạnh tranh của khu công nghiệp

Trong nhiều năm, quản lý vận hành khu công nghiệp thường được hiểu là các công việc hậu cần như bảo vệ, vệ sinh môi trường, bảo trì hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, IMC đã thay đổi cách tiếp cận này để đáp ứng yêu cầu mới từ các tập đoàn đa quốc gia. Doanh nghiệp đã mở rộng thêm nhiều dịch vụ để phát triển thành mô hình hệ sinh thái dịch vụ vận hành công nghiệp khép kín, cung cấp đồng bộ các dịch vụ từ vận hành hạ tầng kỹ thuật, quản lý điện, nước, viễn thông, giao thông nội khu đến an ninh, phòng cháy chữa cháy, cảnh quan và môi trường.

Các dịch vụ được kết nối trong một quy trình quản lý thống nhất nhằm giảm thiểu các khoảng trống vận hành, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất ổn định và liên tục.

Đáng nói, doanh nghiệp đã đẩy mạnh số hóa hoạt động quản lý thông qua hệ thống điều hành tập trung, cho phép giám sát các chỉ số vận hành theo thời gian thực. Các công nghệ như AI, IoT và phân tích dữ liệu được tích hợp vào hệ thống quản lý nhằm nâng cao khả năng giám sát và dự báo. Camera thông minh hỗ trợ nhận diện các nguy cơ mất an toàn, phân tích lưu lượng giao thông nội khu và cảnh báo sớm các tình huống bất thường.

Qua đó, giúp phát hiện các dấu hiệu xuống cấp của thiết bị trước khi xảy ra sự cố, hạn chế thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch và tối ưu chi phí vận hành.

Trong bối cảnh nhiều khu công nghiệp đang hướng tới mô hình khu công nghiệp thông minh, việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh dài hạn trong thu hút nhà đầu tư.

Đón đầu xu hướng ESG

Song song với chuyển đổi số, IMC cũng xác định ESG đang trở thành yêu cầu bắt buộc đối với nhiều doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Các tập đoàn đến từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc ngày càng ưu tiên lựa chọn những khu công nghiệp có khả năng đáp ứng các tiêu chí về môi trường, phát thải và quản trị bền vững.

Do đó, nhiều hoạt động vận hành của IMC được thiết kế theo định hướng ESG. Trong lĩnh vực môi trường, doanh nghiệp tập trung vào việc nâng cao hiệu quả xử lý nước thải, kiểm soát chất lượng nước đầu ra và tối ưu sử dụng năng lượng.

Các giải pháp tiết kiệm năng lượng, hệ thống chiếu sáng hiệu suất cao, quản lý cảnh quan và tài nguyên nước cũng được triển khai nhằm giảm tác động môi trường trong quá trình vận hành.

Ở khía cạnh quản trị, IMC thường xuyên phối hợp với các tổ chức chuyên môn tổ chức các chương trình chia sẻ kiến thức về quản trị rủi ro, chính sách thuế, kế toán và ESG cho cộng đồng doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Hội thảo Quản trị rủi ro thuế và kế toán cho doanh nghiệp do IMC tổ chức cho các doanh nghiệp tại KCN Đồng Văn 2 vào tháng 3.2026

Cách tiếp cận này không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng tuân thủ mà còn hỗ trợ xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, bền vững - yếu tố ngày càng được các nhà đầu tư quốc tế đánh giá cao.

Theo các tổ chức tư vấn quốc tế, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng sang Đông Nam Á vẫn tiếp tục trong những năm tới. Tuy nhiên, dòng vốn mới sẽ ưu tiên các khu công nghiệp có hạ tầng hiện đại, quản trị số và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn ESG.

Trong bối cảnh đó, vai trò của các đơn vị quản lý vận hành đang thay đổi nhanh chóng. Họ không còn đơn thuần là nhà cung cấp dịch vụ hậu cần mà trở thành đối tác đồng hành cùng các khu công nghiệp trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.

Việc được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu xuất sắc châu Á 2026 là dấu mốc cho thấy những nỗ lực chuyển đổi của IMC đang đi đúng hướng. Bên cạnh đó, nhờ nằm trong hệ sinh thái của ROX Key (thành viên ROX Group) cũng mang đến cho IMC những lợi thế riêng trong hoạt động cũng như được thừa hưởng lợi thế từ nền tảng quản trị và kinh nghiệm được tích lũy qua 30 năm kiến tạo - vươn xa của ROX Group.

Từ những lợi thế đó, mô hình hệ sinh thái vận hành khép kín dựa trên công nghệ và ESG mà doanh nghiệp theo đuổi được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa ngành quản lý khu công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới.