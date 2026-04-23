Imexpharm đặt mục tiêu doanh thu 3.200 tỉ đồng, tăng mức cổ tức tiền mặt 2025

2026: Lấy nội lực EU-GMP làm động lực chinh phục những đỉnh cao mới

Dược sĩ Trần Thị Đào, thành viên HĐQT, TGĐ Imexpharm (thứ 2, bên phải), chụp ảnh lưu niệm cùng ông Huỳnh Minh Tuấn (giữa), Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và các lãnh đạo cấp cao của Imexpharm tại ĐHĐCĐ 2026 ẢNH: IMEXPHARM

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 tổ chức ngày 22.4, Imexpharm đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu gộp đạt 3.200 tỉ đồng. Các chỉ số lợi nhuận dự kiến duy trì tăng trưởng hai con số, với tổng doanh thu tăng 9,8%, lợi nhuận trước thuế tăng 12,5% và EBITDA tăng 12,3% so với năm trước.

Ban lãnh đạo Imexpharm nhận định năm 2026 tiếp tục có nhiều yếu tố bất định. Imexpharm sẽ tiếp tục được hưởng lợi khi nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ có mức tăng trưởng hàng đầu khu vực ASEAN, nhưng rủi ro địa chính trị, áp lực tỷ giá, lãi suất và lạm phát sẽ là những thách thức không nhỏ. Quý 1/2026, Imexpharm ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 103 tỉ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ trên nền doanh thu 629 tỉ đồng giảm 6% trong bối cảnh thị trường chung tăng trưởng chậm lại.

Trên nền tảng đó, chiến lược năm 2026 và trung hạn của công ty được định hình xoay quanh ba trục chính, đó là công nghệ - sản phẩm; thị trường và quản trị.

Về công nghệ và sản phẩm, Imexpharm đẩy mạnh hợp tác với các đối tác dược phẩm chuyên ngành nhằm tiếp nhận công nghệ và đồng phát triển các dòng điều trị chuyên sâu, tập trung vào kháng sinh thế hệ mới và các bệnh mạn tính.

Về thị trường, Imexpharm tiếp tục củng cố vị thế trong nước, mở rộng hiện diện tại miền Bắc thông qua việc thành lập Chi nhánh Hải Phòng. Công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh toàn cầu thông qua duy trì và mở rộng các giấy phép EU-MAs và ASEAN, cùng các thỏa thuận phân phối chọn lọc, từng bước gia tăng hiện diện trên thị trường quốc tế.

Ở trục quản trị, Imexpharm tiếp tục nâng cao chuẩn mực theo hướng tiệm cận quốc tế, triển khai lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS), tăng cường ra quyết định dựa trên dữ liệu, hướng tới xây dựng một nền tảng quản trị minh bạch và hiệu quả.

Bên cạnh các trụ cột chiến lược, Dự án Tổ hợp Nhà máy dược phẩm Cát Khánh (IMP5) tiếp tục được triển khai theo lộ trình phù hợp với năng lực tài chính và nhu cầu thị trường. Với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, dự án tập trung vào các nhóm điều trị chuyên sâu và sản phẩm công nghệ cao, được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn tới, với kế hoạch đưa vào vận hành thương mại từng phần từ cuối năm 2028 đến quý 1/2030.

Ông Vũ Đình Xuân (trái) - Giám đốc Kinh doanh Imexpharm - cho biết năm 2026 Imexpharm tròn 10 dẫn đầu năng lực EU-GMP ẢNH: IMEXPHARM

Đại hội thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ dự kiến từ 5% đến 8% vốn điều lệ, giao Hội đồng Quản trị chủ động quyết định mức chi trả cụ thể căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế.

Phát biểu tại Đại hội, Dược sĩ Trần Thị Đào - thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Imexpharm - chia sẻ: "Năm 2025 đánh dấu năm thứ 10 của một hành trình đầy tự hào: sản xuất và phân phối các sản phẩm thuốc đạt chuẩn EU-GMP tại Việt Nam. Chúng ta đã xác lập và duy trì vị thế nhà sản xuất thuốc EU-GMP hàng đầu tại Việt Nam trong suốt một thập kỷ qua bằng tầm nhìn chiến lược dài hạn và năng lực thực thi nhất quán. "10 năm EU-GMP" cũng là một cột mốc khẳng định năng lực vượt trội và khó sao chép của đội ngũ Imexpharm trong nghiên cứu, sản xuất và quản lý chất lượng, để mỗi viên thuốc tới tay bệnh nhân đều mang lại một sự yên tâm tuyệt đối về an toàn và hiệu quả điều trị".

2025: Linh hoạt thích ứng, tiếp tục dẫn đầu thị trường kháng sinh & thuốc ho

Năm 2025, Imexpharm đạt doanh thu gộp 2.914 tỉ đồng, tăng 16,0%, doanh thu thuần đạt 2.441 tỉ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ, nhờ sự chuyển dịch có định hướng trong cơ cấu sản phẩm và chiến lược kênh phân phối. Lợi nhuận gộp tăng 17,1% so với cùng kỳ, đưa biên lợi nhuận gộp lên 41,0%. Lợi nhuận trước thuế đạt 446 tỉ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ, hoàn thành 90% kế hoạch ĐHĐCĐ giao trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều biến động về chính sách.

Ông Lê Văn Nhã Phương, Phó tổng giám đốc khối Sản xuất, cho biết năm 2026 Imexpharm sẽ đẩy mạnh phân khúc sản phẩm công nghệ cao ẢNH: IMEXPHARM

Tại báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, kết quả kinh doanh năm 2025 của Imexpharm được đánh giá là tích cực và vượt trội so với mặt bằng chung toàn thị trường. Qua đó, ĐHĐCĐ cũng thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 6% trên vốn điều lệ, cao hơn 1% so với kế hoạch, khẳng định cam kết đảm bảo lợi ích cổ đông và hiệu quả từ chiến lược tăng trưởng bền vững.

Trong năm 2025, Imexpharm triển khai 157 dự án và ra mắt 25 sản phẩm mới (SKUs), vượt mức mức kế hoạch 16 SKUs. Đặc biệt, tháng 12.2025, Imexpharm đã tiên phong sản xuất thuốc first generic của hoạt chất (Ceftazidim/Avibactam 2,5 g), là kháng sinh first generic được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn EU-GMP tại Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn của công ty. Tại ĐHĐCĐ 2026, lãnh đạo Imexpharm việc nghiên cứu thuốc sinh học và tương đương sinh học đang được nhiều doanh nghiệp dược lớn trên thế giới nghiên cứu giới đẩy mạnh nghiên cứu nhờ hiệu quả cao, tiềm năng kinh tế tốt và khó bị sao chép hơn.