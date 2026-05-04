IMG Phước Đông phát triển nhà xưởng cao tầng đón dòng vốn FDI mới

Đón xu hướng FDI vào Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục là điểm đến được nhiều doanh nghiệp sản xuất quốc tế quan tâm, nhu cầu về nhà xưởng, kho bãi và hạ tầng sản xuất đồng bộ ngày càng gia tăng. Các khu công nghiệp gần TP.HCM vì vậy được chú ý nhờ lợi thế logistics, kết nối cảng và hệ thống hạ tầng công nghiệp.

KCN Cầu cảng Phước Đông, tỉnh Tây Ninh được đánh giá có lợi thế khi vừa sở hữu vị trí kết nối thuận lợi, vừa đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của doanh nghiệp trong giai đoạn mới. Ngày 29.4, IMG Phước Đông khởi công Cụm nhà xưởng cao tầng - Công trình đường dây và trạm biến áp 110kV, đồng thời động thổ dự án Nhà ở công nhân - nhà ở chuyên gia tại KCN Cầu cảng Phước Đông.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.623 tỉ đồng, cung cấp khoảng 495.087 m² diện tích cho thuê gồm nhà xưởng, văn phòng và nhà kho, trên quỹ đất sử dụng khoảng 222.012 m².

Nghi thức khởi công Cụm nhà xưởng cao tầng - nhà ở công nhân - nhà ở chuyên gia tại KCN Cầu cảng Phước Đông

Nhà xưởng cao tầng - lời giải cho bài toán sản xuất

Trước nhu cầu gia tăng về không gian sản xuất, mô hình nhà xưởng cao tầng được xem là giải pháp giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai, nhanh chóng đưa nhà máy vào vận hành. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong bối cảnh quỹ đất công nghiệp ngày càng cần được tối ưu.

Dự án được triển khai trong thời điểm nhu cầu nhà xưởng, kho và hạ tầng sản xuất tăng cao, góp phần bổ sung nguồn cung mới cho thị trường. Đáng chú ý, hệ thống hạ tầng tại đây có những điểm nhấn như Công trình đường dây và trạm biến áp 110kV, cùng lợi thế cảng nội khu, trong đó có hạ tầng phục vụ các nhà đầu tư lớn.

Hai cấu phần này góp phần nâng cao khả năng cung cấp điện ổn định, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa và giảm áp lực logistics cho doanh nghiệp sản xuất. Đây là những yếu tố quan trọng trong quá trình các nhà đầu tư lựa chọn địa điểm đặt nhà máy, nhất là với những ngành có nhu cầu sử dụng điện và vận chuyển hàng hóa lớn.

Phối cảnh nhà xưởng cao tầng với thiết kế hiện đại, tối ưu diện tích và công năng

Hợp tác quốc tế, tăng sức hút đầu tư

Một trong những điểm nhấn của dự án là việc đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Cụ thể, dự án đã ký kết với nhà thầu KTG - Khang Thành Group, đơn vị tư vấn ICC, đồng thời có sự tham gia của YC-TEC từ Hàn Quốc, khách hàng thuê xưởng trong lĩnh vực sản xuất giày. JiaHsin từ Trung Quốc chuyên sản xuất dép xốp EVA

Bên cạnh đó, VFT BIO-GAS UG từ Đức với định hướng phát triển nhà máy sản xuất thép xanh và điện sinh khối cũng là tín hiệu tích cực cho thấy sức hút của KCN Cầu cảng Phước Đông đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Việc tổ chức cuộc thi thiết kế quốc tế cho dự án được xem là minh chứng cho sự chuẩn bị bài bản, hướng đến tiêu chuẩn toàn cầu và khả năng hội nhập quốc tế của khu công nghiệp. Thông qua cuộc thi, chủ đầu tư định hướng phát triển mô hình nhà xưởng theo tiêu chí hiện đại, xanh, thông minh và sẵn sàng cho logistics.

Lễ ký kết hợp tác với nhà thầu KTG - Khang Thành Group

Hướng đến sản xuất xanh, phát triển bền vững

Không chỉ tập trung vào hạ tầng, dự án còn mở ra tiềm năng thu hút các ngành sản xuất xanh. Sự tham gia của VFT BIO-GAS UG từ Đức được xem là tín hiệu tích cực cho các lĩnh vực như thép xanh, điện sinh khối – những ngành đang được nhiều quốc gia và doanh nghiệp quan tâm trong quá trình chuyển đổi sang mô hình sản xuất bền vững.

Song song đó, dự án được kỳ vọng tạo việc làm, hình thành cộng đồng chuyên gia và lao động kỹ thuật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Các hạng mục nhà ở công nhân và nhà ở chuyên gia được phát triển nhằm hỗ trợ nhu cầu lưu trú, ổn định đời sống người lao động và tạo điều kiện cho doanh nghiệp giữ chân nhân sự trong dài hạn.

Ngoài ra, IMG Phước Đông cũng công bố chủ trương đầu tư xây dựng và tặng Trường THPT IMG Tân Lân cho địa phương, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 150 tỉ đồng. Đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, gắn phát triển công nghiệp với giáo dục và an sinh tại địa phương.

IMG Phước Đông công bố chủ trương đầu tư xây dựng và tặng Trường THPT IMG Tân Lân cho địa phương

Với định hướng phát triển đồng bộ từ nhà xưởng, hạ tầng điện, logistics đến nhà ở và an sinh xã hội, KCN Cầu cảng Phước Đông kỳ vọng gia tăng sức cạnh tranh trong thu hút dòng vốn FDI mới, đặc biệt ở các lĩnh vực sản xuất, logistics, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất xanh.