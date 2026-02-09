Imperia Grand Plaza Đức Hòa bàn giao sổ hồng cho gần 50 khách hàng

Việc bàn giao sổ hồng được thực hiện sau khi dự án hoàn thiện xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục pháp lý theo đúng quy định. Theo đại diện MIK Group, đây là đợt bàn giao sổ hồng đầu tiên. Trong thời gian tới, sổ hồng sẽ tiếp tục được trao cho các khách hàng còn lại theo từng giai đoạn, bảo đảm quyền lợi theo hợp đồng đã ký kết.

Tại sự kiện, nhiều khách hàng cho biết việc nhận sổ hồng đúng lộ trình là yếu tố quan trọng giúp họ yên tâm trong quá trình sử dụng, khai thác và vận hành tài sản. Với bất động sản thương mại, pháp lý hoàn chỉnh không chỉ xác lập quyền sở hữu hợp pháp, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các kế hoạch kinh doanh, cho thuê cũng như các giao dịch tài chính sau này.

Khách hàng nhận bàn giao sổ hồng tại dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa

Anh N.M (TP.HCM), một trong những khách hàng nhận sổ hồng trong đợt này, chia sẻ: "Một trong những lý do tôi lựa chọn các dự án do MIK Group phát triển là tiến độ hoàn thiện pháp lý được thực hiện đúng kế hoạch. Việc Imperia Grand Plaza Đức Hòa bàn giao sổ hồng theo lộ trình giúp tôi tin tưởng hơn vào quyết định đầu tư của mình và yên tâm về quyền sở hữu tài sản. Tôi có thể chủ động trong việc khai thác, nắm giữ và triển khai các kế hoạch đầu tư dài hạn".

Khách hàng nhận bàn giao sổ hồng tại dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa

Trong khi đó, anh T.T.H, chủ một căn shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa đang khai thác kinh doanh, cho rằng việc hoàn tất pháp lý giúp quá trình vận hành thuận lợi hơn. "Hiện tôi đang khai thác vận hành shophouse. Việc hoàn tất pháp lý giúp yên tâm khi ký kết với đối tác, chủ động hơn trong kế hoạch cho thuê và khai thác lâu dài".

Theo ghi nhận, nhiều shophouse tại Imperia Grand Plaza Đức Hòa đã được đưa vào khai thác thực tế. Việc dự án hoàn tất pháp lý được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp gia tăng tính ổn định và khả năng thanh khoản của sản phẩm, đặc biệt với nhóm khách hàng ưu tiên các tài sản hiện hữu, có thể tạo dòng tiền sớm thay vì chờ đợi trong dài hạn.

Đại diện MIK Group cho biết, quy trình bàn giao sổ hồng được triển khai trên cơ sở hồ sơ pháp lý đã được phê duyệt, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bảo đảm tiến độ cấp sổ cho các khách hàng tiếp theo. "Việc bàn giao sổ hồng đúng lộ trình là cam kết quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi của khách hàng và tính minh bạch pháp lý của dự án", vị đại diện cho biết.

Shophouse tại Imperia Grand Plaza Đức Hòa đã khai thác vận hành

Imperia Grand Plaza Đức Hòa tọa lạc tại trung tâm Hậu Nghĩa, trên trục đường 3/2, tuyến giao thông chính của khu vực, kết nối các khu dân cư, cơ quan hành chính và khu vực thương mại hiện hữu. Dự án được phát triển theo mô hình shophouse đa công năng, đáp ứng nhu cầu ở kết hợp kinh doanh hoặc cho thuê.

Các căn shophouse được xây dựng đồng bộ, thiết kế mặt tiền rộng, phù hợp với nhiều loại hình dịch vụ như bán lẻ, ẩm thực và văn phòng dịch vụ. Việc dự án hình thành trong khu vực đã có mật độ dân cư ổn định giúp các hoạt động thương mại sớm đi vào vận hành, thay vì phải chờ đợi quá trình lấp đầy kéo dài như tại nhiều khu đô thị mới.

Ngoài yếu tố vị trí, dự án còn hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng giao thông khu vực đang từng bước hoàn thiện, giúp tăng khả năng kết nối với TP.HCM và các địa phương lân cận. Đây được xem là yếu tố hỗ trợ cho hoạt động thương mại, dịch vụ và tạo dư địa gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian.

Việc Imperia Grand Plaza Đức Hòa bàn giao sổ hồng đúng tiến độ được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện pháp lý của dự án. Thay vì kỳ vọng vào các cam kết trong tương lai, người mua có thể kiểm chứng trực tiếp pháp lý sở hữu, tiến độ xây dựng và khả năng khai thác của tài sản, những yếu tố đang được coi là "thước đo" quan trọng trong các quyết định đầu tư hiện nay.

Imperia Grand Plaza Đức Hòa - Một sản phẩm cao cấp kiến tạo bởi MIK Group

