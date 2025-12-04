Imperia Holiday Hạ Long hưởng lợi lớn từ quy hoạch và hạ tầng mới

Vị trí chiến lược, kết nối đa hướng và hệ tiện ích hoàn chỉnh quanh khu vực đang tạo nên sức hút đặc biệt cho dự án trong giai đoạn nhu cầu an cư - đầu tư tại Hạ Long tăng mạnh.

Trong bản đồ đô thị Hạ Long, đường Hoàng Quốc Việt được xem là tuyến trục chính kết nối từ trung tâm Bãi Cháy ra khu vực phía tây thành phố, đồng thời liên thông với loạt điểm đến du lịch - thương mại lớn. Tuyến đường dài hơn 4 km này sở hữu mặt cắt rộng 42 m với 6 làn xe, được đầu tư đồng bộ từ dải phân cách, vỉa hè, cây xanh cho đến hạ tầng chiếu sáng, và là một trong những cung đường đẹp, thẳng và sôi động nhất tại Hạ Long.

Từ Hoàng Quốc Việt, cư dân có thể nhanh chóng tiếp cận các trục đường lớn như Lê Thánh Tông, Trần Quốc Nghiễn, Quốc lộ 18A và kết nối thuận tiện với hệ thống cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn, cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Đây cũng là tuyến kết nối trực tiếp đến những điểm trung chuyển quan trọng như cảng tàu khách quốc tế, sân bay Vân Đồn, hay trong tương lai là tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh (VinSpeed). Nhờ mạng lưới giao thông đa hướng này, khu vực Hoàng Quốc Việt trở thành một "hạt nhân di chuyển" của người dân địa phương lẫn du khách.

Đường Hoàng Quốc Việt là một trong những con đường đẹp nhất Hạ Long ẢNH: MIK GROUP

Không chỉ là điểm giao của các tuyến đường quan trọng, khu vực này còn sở hữu mật độ tiện ích cao hiếm có tại Hạ Long: trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên, bãi biển, bến du thuyền, các tổ hợp vui chơi - giải trí đều nằm trong bán kính di chuyển ngắn. Môi trường sống hoàn chỉnh giúp Hoàng Quốc Việt trở thành khu vực thu hút mạnh nhóm cư dân trẻ, chuyên gia và khách thuê dài hạn.

Vị thế chiến lược của Imperia Holiday Hạ Long

Tọa lạc ngay trên mặt đường Hoàng Quốc Việt, Imperia Holiday Hạ Long nằm đúng tại "điểm rơi" của trục phát triển này, nơi hội tụ đủ 3 yếu tố quan trọng: kết nối nhanh - cảnh quan đẹp - hệ tiện ích liền kề. Việc sở hữu quỹ đất hiếm hoi còn lại trên tuyến đường được xem là "xương sống" của Bãi Cháy giúp dự án hưởng trọn giá trị mà khu vực mang lại.

Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến Hà Nội, Hải Phòng, Cát Bà, Vân Đồn… cũng như tiếp cận các trung tâm du lịch - giải trí chỉ trong vài phút. Đây là lợi thế giúp Imperia Holiday Hạ Long phù hợp cả hai nhóm khách: người mua ở thực tìm sự tiện lợi hằng ngày và nhà đầu tư hướng đến dòng khách lưu trú ổn định.

Bên cạnh yếu tố giao thông và tiện ích, dự án tạo dấu ấn nhờ không gian sống mang tinh thần "Resort Nature Living": Mặt ngoài gợi nhịp điệu của núi đá - sóng nước Hạ Long, trong khi nội khu được quy hoạch như một tổ hợp tiện ích nghỉ dưỡng thu nhỏ, tách biệt vừa đủ nhưng vẫn gần kề các dịch vụ đô thị.

Vị trí hướng biển - tựa núi của Imperia Holiday Hạ Long là điểm cộng tạo nên giá trị lâu dài. Không gian thoáng mở, tầm nhìn rộng và điều kiện khí hậu đặc trưng của Bãi Cháy góp phần nâng trải nghiệm sống, đặc biệt phù hợp với nhóm cư dân đang tìm một nơi ở lâu dài, cân bằng giữa tiện nghi và thiên nhiên.

Imperia Holiday Hạ Long - Tâm điểm của sự kết nối ẢNH: MIK GROUP

Sự kết hợp giữa vị trí vàng - kết nối đa hướng - hệ tiện ích hoàn thiện - thiết kế giàu bản sắc đang giúp Imperia Holiday Hạ Long trở thành tâm điểm quan tâm của thị trường căn hộ Bãi Cháy thời gian gần đây.

Trong bối cảnh Hạ Long đang chuyển mình từ thành phố du lịch sang đô thị sống - làm việc - hưởng thụ, những dự án sở hữu vị trí chiến lược như Imperia Holiday Hạ Long được kỳ vọng sẽ dẫn dắt nhu cầu an cư và đầu tư trong giai đoạn tới.