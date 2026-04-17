Imperia: Khi chuẩn sống cao cấp được nâng tầm thành hệ tiêu chuẩn

The Parkland định hình chuẩn sống All New Standard tại phía đông Hà Nội

Hệ tiêu chuẩn mới định hình dòng Imperia

Những dự án Imperia gần đây phản ánh rõ sự thay đổi trong cách MIK Group phát triển dòng căn hộ cao cấp. Nếu trước đây mỗi dự án được hoàn thiện như một sản phẩm độc lập, thì hiện tại, Imperia đang được tổ chức lại theo một cách tiếp cận có hệ thống, với các nguyên tắc được áp dụng đồng bộ.

Sự chuyển dịch này thể hiện qua các dự án như Imperia Signature Cổ Loa, Imperia Sky Park hay Imperia Ocean City với dự án đầu tiên The Parkland. Tại đây, không gian sống được thiết kế theo hướng bám sát nhu cầu sử dụng thực tế, từ vận động, thư giãn đến kết nối cộng đồng.

Sau hơn một thập kỷ, khoảng 17.000 căn hộ Imperia đã được đưa ra thị trường. Thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến phát triển thêm khoảng 200.000 căn hộ thuộc I Series, cho thấy quy mô mở rộng đáng kể của phân khúc này.

Hệ tiện ích ngoài trời phủ xanh không gian sống tại phân Prime Garden và Midtown Garden - dự án The Parkland

Trong cấu trúc sản phẩm cao tầng, I Series được xác định là dòng căn hộ cao cấp đại diện cho giai đoạn phát triển mới. Không chỉ là một phân khúc, dòng sản phẩm này được định vị như một hệ tiêu chuẩn, trong đó bốn yếu tố gồm quy hoạch, thiết kế, môi trường sống và tiện ích được tổ chức theo hướng đồng bộ. Khởi nguồn từ chữ "I" trong "MIK", I Series thể hiện định hướng Inspire & Improve (truyền cảm hứng và không ngừng cải thiện), hướng tới đáp ứng nhu cầu ở thực và nâng cao chất lượng sống theo thời gian.

Tại sự kiện giới thiệu ba dòng sản phẩm M - I - K, ông Nguyễn Dũng Minh, Phó tổng giám đốc MIK Group cho biết: "Thị trường đang chuyển từ việc lựa chọn từng căn hộ sang lựa chọn một chuẩn sống có thể đo lường và duy trì nhất quán. Vì vậy, trong giai đoạn mới, chúng tôi phát triển dòng sản phẩm Imperia theo một hệ tiêu chuẩn xuyên suốt - All New Standard nhằm đảm bảo chất lượng sống được duy trì đồng đều và nhất quán trên toàn bộ danh mục dự án".

Ở góc độ phát triển, điểm đáng chú ý không nằm ở từng yếu tố riêng lẻ, mà ở cách các thành phần này được kết nối thành một cấu trúc hoàn chỉnh. Quy hoạch được tổ chức theo hướng cân bằng giữa không gian riêng và không gian chung. Thiết kế ưu tiên tính thực dụng, tận dụng ánh sáng tự nhiên và thông gió. Không gian xanh được tích hợp như một phần của hạ tầng sống. Hệ tiện ích được lựa chọn theo hướng tinh gọn, tập trung vào nhu cầu sử dụng thực tế.

Thực tế, các dự án gần đây cho thấy cách tiếp cận này đang dần hình thành rõ nét. The Parkland hướng tới sự cân bằng giữa không gian xanh và tiện ích, trong khi Imperia Sky Park tập trung vào tối ưu không gian theo chiều cao, với sự chú trọng vào ánh sáng và thông gió tự nhiên.

Dự án Imperia Sky Park kiến tạo chất sống mới Sky Living tại tây Hà Nội

Từ nền tảng tích lũy đến hệ tiêu chuẩn xuyên suốt

Những nền tảng của Imperia không phải mới hình thành trong giai đoạn gần đây. Trước đó, các dự án như Imperia Garden, Imperia Sky Garden hay Imperia Smart City đã góp phần định vị dòng sản phẩm này trên thị trường, với hình ảnh về một dòng căn hộ cao cấp có thiết kế hiện đại, tiện ích đầy đủ và môi trường sống được chăm chút. Tuy nhiên, trong giai đoạn trước, các giá trị này chủ yếu được tích lũy qua từng dự án, thay vì được hệ thống hóa thành một khung phát triển chung.

Ở góc độ thị trường, đây là một bước chuyển đáng chú ý. Khi người mua không còn chỉ tìm kiếm một sản phẩm tốt, mà hướng tới một chuẩn sống ổn định và có thể duy trì theo thời gian, lợi thế cạnh tranh cũng dịch chuyển từ việc làm tốt từng dự án sang khả năng duy trì chất lượng trên quy mô lớn.

Trong bối cảnh đó, việc Imperia được phát triển theo một hệ tiêu chuẩn thống nhất có thể xem là bước hoàn thiện cách làm. Đây không phải là sự thay đổi về định vị, mà là quá trình chuẩn hóa những giá trị đã được thị trường kiểm chứng, để áp dụng nhất quán ở các dự án tiếp theo. Imperia vì thế đang chuyển từ một dòng sản phẩm đã được ghi nhận sang một hệ tiêu chuẩn giúp duy trì chất lượng sống ổn định qua các dự án.

Imperia Holiday Hạ Long sở hữu vị trí vàng, kết nối đa hướng cùng hệ tiện ích hoàn thiện tại khu vực Hạ Long (Quảng Ninh)

Việc hợp tác với các đối tác quốc tế trong quy hoạch và thiết kế cũng góp phần giúp các tiêu chuẩn này được triển khai đồng bộ hơn và tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Trong thời gian tới, MIK Group sẽ tiếp tục phát triển dòng sản phẩm Imperia tại nhiều thị trường trọng điểm, trong đó có Cần Giờ, khu vực đang dần trở thành cực tăng trưởng mới trong chiến lược mở rộng không gian đô thị TP.HCM về phía biển.

Việc mở rộng này không chỉ là câu chuyện về quy mô, mà còn là cơ sở để kiểm chứng mức độ thích ứng của hệ tiêu chuẩn trong những bối cảnh phát triển khác nhau. Với Imperia, đây cũng là bước tiếp theo để tiếp tục hoàn thiện một mô hình sản phẩm đã được kiểm chứng, theo hướng bền vững và sát với nhu cầu sống thực tế của cư dân đô thị.