Implant All on 4 mang lại nụ cười hoàn hảo

Implant All on 4 là phương pháp trồng răng giả bằng cách cấy ghép trụ Implant vào vị trí răng đã mất. Trụ Implant được làm từ chất liệu Titan, không độc hại, không gây kích ứng cho nướu, trái lại, còn rất lành tính, có khả năng tích hợp tốt với cơ thể sau khi cấy ghép.

Cấy ghép răng cho khách hàng bằng Implant All on 4 bằng thiết bị định vị siêu công nghệ X-Guide Tâm Đức Smile

Sở dĩ các bác sĩ nha khoa khuyến khích người bị mất sạch răng cấy ghép Implant All on 4 vì phương pháp này có nhiều ưu điểm.

- Ưu điểm thứ 1 là khả năng phục hồi sức nhai y như răng thật. Trụ Implant sau khi cấy lên hàm được giữ cố định, không bị lung lay khi nhai cắn. Thậm chí, trụ Implant còn được đánh giá cứng cáp và bền bỉ gần như chân răng thật, giúp khách hàng ăn uống bình thường như trước. Trong khi nếu dùng hàm giả tháo lắp, sức nhai chỉ được phục hồi tầm 60%.

- Ưu điểm thứ 2 của Implant All on 4 trong hạn chế tiêu xương hàm. Trụ Implant được cắm vào sẽ tích hợp với xương hàm nhanh chóng, giữ cho các mô xương hoạt động bình thường. Đây là ưu điểm của Implant All on 4 mà chưa có phương pháp trồng răng giả nào thay thế được.

- Ưu điểm thứ 3 của Implant All on 4 là giúp cải thiện tính thẩm mỹ của khuôn mặt. Không ai muốn mình có khuôn mặt “già trước tuổi”, nhưng nếu bị mất răng thì điều này thật khó tránh khỏi. Vì vậy, sau khi cấy ghép Implant, khuôn hàm sẽ được duy trì như ban đầu do đã hạn chế được hiện tượng tiêu xương hàm. Ưu điểm của Implant All on 4 là khả năng phục hình răng sứ hệt với răng thật. Người đối diện khó phân biệt được đâu là răng thật và đâu là răng đã cấy Implant. Thực tế cho thấy, hàng triệu khách hàng đến hệ thống Tâm Đức Smile cấy ghép Implant All on 4 đã giữ được nét mặt tươi tắn cùng nụ cười rạng rỡ.

Trước và sau khi phục hình răng cho khách hàng bằng phương pháp Implant All on 4

- Ưu điểm thứ 4 của Implant All on 4 là giảm bớt đau đớn khó chịu khi cấy ghép. So với việc phải cấy 10 - 12 trụ Implant để khôi phục sức nhai toàn hàm thì Implant All on 4 chỉ cần dùng 4 trụ. Điều này giúp bạn giảm cảm giác đau và ê buốt khi trồng răng giả; đồng thời cũng giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Ngoài ra, không phải ai cũng đảm bảo sức khỏe để cấy nhiều trụ Implant trong thời gian gấp hoặc kéo dài. Điển hình là ở nhóm người mắc bệnh huyết áp, tiểu đường, bác sĩ phải cân nhắc thật kỹ khi đưa ra chỉ định trồng răng. Giải pháp tốt nhất cho các trường hợp này chính là Implant All on 4.

- Ưu điểm thứ 5 của Implant All on 4 là mang lại độ bền lâu dài. Ngày nay, trồng răng Implant được xem là một trong những phương pháp khôi phục răng bị mất tốt nhất. Hiệu quả của nó vượt lên tất cả các kỹ thuật làm răng giả như bắc cầu sứ, hàm giả tháo lắp, răng giả tháo lắp. Độ bền của Implant All on 4 được đánh giá là vĩnh viễn đối với dòng trụ Implant cao cấp như Nobel Active, Nobel Active TiUltra.

- Ưu điểm thứ 6 của trồng răng All on 4 là đảm bảo vệ sinh hơn hàm giả tháo lắp, thuận tiện khi vệ sinh. So với hàm giả tháo lắp, Implant All on 4 tiện lợi hơn là vì hàm giả tháo lắp buộc phải tháo ra để vệ sinh. Chỉ cần dùng bàn chải đánh răng theo cách thông thường, thao tác nhẹ nhàng là có thể loại sạch mảng bám. Trong khi đó, với hàm giả, việc tháo lắp thường xuyên rất dễ làm nhiễm khuẩn khoang miệng nếu lắp vào không kín sát.

Chưa kể với người mất răng nhưng phục hình bằng cách bắc cầu răng sứ, tình trạng tiêu xương hàm vẫn diễn ra. Lâu ngày, xương hàm ở răng bị mất tiêu đi sẽ tạo thành kẽ hở với răng sứ, tạo điều kiện cho mảng bám thức ăn vướng lại gây hôi miệng và dẫn đến bệnh nha chu.

Minh họa trước và sau khi phục hình răng bằng phương pháp Implant All on 4

- Ưu điểm thứ 7 của Implant All on 4 là an toàn cao. Điều này đã được minh chứng qua rất nhiều khách hàng cấy Implant All on 4 tại hệ thống nha khoa Tâm Đức Smile. Tại nha khoa Tâm Đức Smile, khách được trải nghiệm quy trình cấy Implant All on 4 chuẩn 8 bước. Đặc biệt, thiết bị định vị siêu công nghệ X-Guide được ứng dụng để nâng cao chất lượng cấy ghép Implant. X-Guide có khả năng nhận diện vùng cần cấy ghép, phát hiện dây thần kinh và tự động né khỏi. Điều này giúp đảm bảo tính an toàn cao trong lĩnh vực nha khoa hiện đại.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm thì phương pháp Implant All on 4 cũng có nhiều đòi hỏi cao hơn so với các phương pháp thông thường. Trước hết là chi phí cao hơn so với làm hàm giả tháo lắp và bắc cầu sứ. Đặc biệt, kỹ thuật Implant All on 4 hiện cũng đòi hỏi bác sĩ thực hiện phải có chuyên môn cao, cùng trang thiết bị y tế tân tiến.