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    In Bao Bì Phú Thành: Xưởng sản xuất bao bì, in túi xốp uy tín TP.HCM

    Thông tin dịch vụ
    Thông tin dịch vụ
    Thành lập từ năm 2015, In Bao Bì Phú Thành là xưởng sản xuất bao bì và in túi xốp theo yêu cầu tại TP.HCM, đáp ứng mọi nhu cầu đóng gói, quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp. Công ty từng bước phát triển hệ thống sản xuất, cung cấp đa dạng sản phẩm như túi nilon, túi xốp, túi zipper, túi đựng rác, túi hút chân không và bao bì đóng gói.
    In Bao Bì Phú Thành: Xưởng sản xuất bao bì, in túi xốp uy tín TP.HCM- Ảnh 1.

    Có nhà xưởng trực tiếp không qua trung gian, In Bao Bì Phú Thành hoàn thành mọi hoạt động từ thiết kế mẫu, sản xuất thổi màng, cắt và tạo hình túi đến in ấn sản phẩm. Hệ thống máy in lụa, in ống đồng cùng thiết bị gia công hỗ trợ sản xuất nhiều mẫu bao bì, đáp ứng yêu cầu đa dạng về kích thước, với mức chi phí tối ưu cho doanh nghiệp.

    Bên cạnh đó, công ty còn nhận in túi xốp theo yêu cầu, miễn phí thiết kế mẫu túi cho siêu thị, shop thời trang, cửa hàng bán lẻ. Khách hàng được tư vấn chất liệu, kiểu dáng và số lượng phù hợp với sản phẩm kinh doanh.

    In Bao Bì Phú Thành không chỉ cung cấp bao bì, mà còn mang đến giải pháp nâng tầm giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp của bạn.

    Liên hệ: Công ty TNHH Sản xuất In ấn Bao Bì Phú Thành

    • Hotline: 0938 161 125
    • Email: inbaobiphuthanhhcm@gmail.com
    • Website: inbaobiphuthanh.com
    • Trụ sở: 46/67/26 đường số 18, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM
    • Văn phòng: 46/67/22 đường số 18, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM

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