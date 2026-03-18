‘In Bloom’ - Khi nghệ thuật mở ra câu chuyện mới của dòng sản phẩm hạng sang

Không đơn thuần là một buổi giới thiệu dự án, sự kiện được dàn dựng như một hành trình trải nghiệm nghệ thuật. Theo đại diện MIK Group, cách kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh cũng chính là cách doanh nghiệp muốn truyền tải tinh thần của dự án The Magnolia: Một không gian sống được kiến tạo dành cho nhóm khách hàng đặc quyền, nơi mọi chi tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng và không hướng tới số đông.

Không gian sự kiện được dàn dựng như một hành trình trải nghiệm nghệ thuật ấn tượng

Khi trải nghiệm sự kiện phản ánh triết lý của dự án

Concept của "In Bloom" được xây dựng xoay quanh hình ảnh hoa mộc lan - biểu tượng của dự án The Magnolia. Kiêu hãnh nhưng không phô trương, bền bỉ và trang nhã, loài hoa này được xem như hình ảnh ẩn dụ cho triết lý phát triển của dự án: Nơi sự sang trọng không đến từ sự phô diễn, mà từ trạng thái cân bằng giữa kiến trúc, không gian và cảm xúc sống.

Cách MIK Group thiết kế trải nghiệm của sự kiện cũng phản ánh chính định hướng của dự án. Thay vì tạo ra một chương trình mang tính đại chúng, "In Bloom" được xây dựng như một hành trình trải nghiệm có chọn lọc, tương tự cách The Magnolia được phát triển như một không gian sống dành cho một cộng đồng cư dân giới hạn.

Ông Nguyễn Dũng Minh, Phó tổng giám đốc MIK Group, chia sẻ về triết lý phát triển dự án The Magnolia

Theo đại diện doanh nghiệp, mọi chi tiết trong dự án đều được cân nhắc nhằm tạo nên trạng thái "vừa vặn tuyệt đối" - nơi kiến trúc, không gian và trải nghiệm sống hòa quyện một cách tự nhiên.

Sự kiện không chỉ là dịp giới thiệu dự án mới, mà còn là cách MIK Group truyền tải triết lý phát triển của mình đối với phân khúc bất động sản hạng sang.

Chuẩn mực mới của không gian sống riêng tư

Tại sự kiện, MIK Group cũng lần đầu chia sẻ rõ hơn về định hướng phát triển của The Magnolia. Dự án được phát triển theo mô hình private residences, với số lượng căn hộ được giới hạn có chủ đích và mật độ xây dựng thấp nhằm mang đến trải nghiệm sống riêng tư cho một cộng đồng cư dân chuẩn thương gia.

Theo MIK Group, định hướng của dự án không phải là tạo ra một khu nhà ở quy mô lớn, mà là kiến tạo một không gian sống tách biệt khỏi nhịp sống đô thị - nơi cư dân có thể tận hưởng sự riêng tư và cảm giác cân bằng hiếm có giữa lòng thành phố.

Để hiện thực hóa định hướng này, MIK Group hợp tác với nhiều đối tác quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và phát triển dự án. Trong đó, Benoy - đơn vị tư vấn kiến trúc và quy hoạch tổng thể nằm trong Top 50 thế giới, đảm nhiệm thiết kế kiến trúc; Studio HBA - thương hiệu thiết kế nội thất khách sạn cao cấp nổi tiếng toàn cầu, phụ trách thiết kế nội thất nhằm mang lại trải nghiệm sống tinh tế và sang trọng cho từng không gian căn hộ.

MIK Group lần đầu hé lộ thông tin về dự án The Magnolia thuộc M Series

Song song với đó, Turner International - đơn vị quản lý xây dựng từng tham gia nhiều công trình biểu tượng trên thế giới, đảm nhiệm vai trò quản lý thi công, mang đến sự đồng nhất giữa tầm nhìn thiết kế và chất lượng thực thi.

Tại sự kiện, ông Bojan Petkovic, đại diện Turner International, cho biết dự án The Magnolia được phát triển với định hướng tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế trong thiết kế và quản lý xây dựng.

"Chúng tôi tin rằng The Magnolia sẽ trở thành một dự án tiêu biểu, góp phần thiết lập những chuẩn mực mới cho phân khúc bất động sản hạng sang tại Hà Nội", ông Bojan chia sẻ.

Ông Bojan Petkovic - Giám đốc dự án, Turner chia sẻ tại sự kiện

Theo đại diện MIK Group, tại The Magnolia, giới tinh hoa không chỉ dừng lại ở việc sở hữu một căn hộ mà là hành trình tận hưởng trạng thái "nở rộ" của bản thân trong một không gian được tinh chỉnh đến mức "everything feels just right", nơi mỗi khoảnh khắc của cuộc sống đều diễn ra tự nhiên và trọn vẹn.

Sự kiện "In Bloom" khép lại với nhiều dư âm, đồng thời lần đầu hé lộ những thông tin ban đầu về The Magnolia - dự án mà MIK Group kỳ vọng sẽ góp phần thiết lập chuẩn mực mới cho không gian sống riêng tư hạng sang tại Hà Nội.