In-house print on demand: merchOne vận hành 4 nhà máy tại châu Âu và Mỹ

4 nhà in của merchOne tại Mỹ và châu Âu

Hai mô hình vận hành phổ biến trong ngành POD

Print on demand (POD) là mô hình sản xuất chỉ in khi có đơn hàng. Sản phẩm được tùy chỉnh theo thiết kế của người bán, không yêu cầu tồn kho. Ngành POD toàn cầu hiện vận hành theo hai mô hình chính: mạng lưới đối tác chuyển đơn đến các xưởng in bên thứ ba theo khu vực và in-house thực hiện toàn bộ tại nhà máy của nhà cung cấp.

Mỗi mô hình có vai trò riêng. Mạng lưới đối tác cho phép mở rộng nhanh theo khu vực, trong khi in-house tập trung kiểm soát quy trình và tiêu chuẩn vật liệu. Thị trường POD toàn cầu được dự báo cán mốc 39 tỉ USD vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng kép trên 25% mỗi năm. Mỹ và châu Âu là hai khu vực tiêu thụ lớn bậc nhất, chiếm phần lớn lưu lượng đơn hàng cá nhân hóa qua thương mại điện tử toàn cầu.

merchOne và mạng lưới 4 nhà máy in-house

Phòng giả lập của merchOne - mô phỏng trực tiếp hình ảnh sản phẩm khi đi vào thực

merchOne là nhà sản xuất print on demand chuyên về tranh treo tường và đồ trang trí nhà cửa cao cấp. Doanh nghiệp sở hữu và vận hành 4 nhà máy: 3 cơ sở tại châu Âu (Latvia, Ba Lan, Đức) và 1 tại Mỹ (Columbus). Khách hàng của merchOne gồm người bán hàng online, thương hiệu B2C tại nhiều thị trường.

Danh mục cốt lõi gồm tranh canvas, tranh poster, tranh có khung và các sản phẩm trang trí nhà cửa. Bên cạnh đó là danh mục quần áo thời trang và phụ kiện thú cưng (pet product), phù hợp với thương hiệu B2C đa danh mục.

Vật liệu, tiêu chuẩn in ấn và quy định châu Âu

Máy in hiện đại với công nghệ in màu sắc nét của merchOne

Tranh treo tường và đồ trang trí nhà cửa của merchOne được sản xuất hoàn toàn tại 4 nhà máy của doanh nghiệp. Mực in là HP Latex water-based inks, dòng mực gốc nước không dung môi, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về phát thải hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) trong môi trường nội thất.

Khung tranh sử dụng gỗ đạt chứng nhận FSC, nguyên liệu khai thác từ các khu rừng quản lý bền vững tại Latvia. Chứng nhận FSC ngày càng quan trọng tại thị trường châu Âu, đặc biệt khi Quy định Chống phá rừng EU (EUDR) bắt đầu áp dụng với các sản phẩm gỗ và phụ phẩm gỗ giai đoạn 2024 - 2025, yêu cầu doanh nghiệp truy xuất nguồn gốc nguyên liệu đến tận thửa đất khai thác.

Phòng giả lập của merchOne - mô phỏng trực tiếp hình ảnh sản phẩm khi đi vào thực

Danh mục quần áo thời trang và phụ kiện thú cưng được làm từ chất liệu vải cao cấp, vật liệu bền và kỹ thuật in tinh xảo.

Tích hợp công nghệ và cam kết giao hàng

API integration (tích hợp API) của merchOne với shopify, Etsy, amazon và nhiều sản thương mại điện tử quốc tế

merchOne tích hợp trực tiếp với Shopify qua ứng dụng riêng và REST API. Doanh nghiệp đồng thời kết nối hơn 30 sàn thương mại điện tử khác thông qua Order Desk. Đơn hàng nhập hệ thống được tự động chuyển sang quy trình sản xuất.

Mục tiêu giao hàng đúng hạn được công bố ở mức 95%: 2 ngày làm việc cho tranh canvas và poster không khung, 3 ngày làm việc cho các sản phẩm còn lại. Hộp đóng gói không in logo nhà sản xuất theo cấu hình white label - hình thức được nhiều thương hiệu B2C ưu tiên để duy trì nhận diện thương hiệu riêng khi giao đến khách cuối.

Cơ hội cho người bán Việt Nam xuất khẩu qua thương mại điện tử

Với người bán Việt Nam đưa thiết kế ra thị trường quốc tế, mô hình in-house POD đặt nhà máy tại châu Âu và Mỹ giải quyết hai điểm nghẽn trong xuất khẩu xuyên biên giới: thời gian giao hàng và độ ổn định chất lượng. Sản phẩm được in tại nhà máy nội địa của thị trường đích và giao đến khách cuối trong vài ngày làm việc. Chi phí vận chuyển quốc tế và rủi ro hỏng hóc trong logistics dài ngày cũng được giảm đáng kể.

Các đơn vị vận hành đơn hàng tại Việt Nam có thể kết nối với merchOne qua ứng dụng Shopify, REST API hoặc Order Desk, vận hành nhiều cửa hàng cùng lúc bất kể vị trí địa lý. Mô hình này phù hợp với xu hướng người bán Việt chuyển từ vai trò nhà cung cấp giá rẻ sang xây dựng thương hiệu thiết kế có biên lợi nhuận cao hơn.

Theo định hướng phát triển thương mại điện tử quốc gia, xuất khẩu trực tuyến được xác định là một trong các kênh tăng trưởng cho hàng hóa Việt Nam. Print on demand có ưu thế không cần đầu tư vốn tồn kho, không có rủi ro hàng tồn và có thể mở rộng dải sản phẩm chỉ bằng cách bổ sung thiết kế mới - phù hợp với nhà thiết kế cá nhân, thương hiệu mới nổi và đơn vị vận hành đa cửa hàng.

Thông tin liên hệ

Website: merchone.com

Email: marketing@merchone.com