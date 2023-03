Incipio® 200SC - giải pháp phòng trừ sâu cuốn lá kháng thuốc

Cam kết của Syngenta…

Chiều 17.3, tại TP.Cần Thơ, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức lễ ra mắt sản phẩm thuốc trừ sâu Incipio® 200SC, công nghệ mới PLINAZOLIN® tới nhà nông Việt Nam. Đến dự buổi lễ có ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), đại diện Trung tâm Bảo vệ thực vật phía nam, ngành nông nghiệp các tỉnh, thành ĐBSCL, các nhà khoa học và đông đảo nông dân sản xuất giỏi miền Tây.

Syngenta họp báo giới thiệu sản phẩm thuốc trừ sâu mới với công nghệ vượt trội

Chia sẻ tại họp báo, ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Công ty TNHH Syngenta Việt Nam, cho biết là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong ngành nông dược, Syngenta luôn thấu hiểu những khó khăn, thách thức nông dân đang đối mặt như thời tiết bất lợi, sâu bệnh hại gia tăng. Chính vì thế, Syngenta luôn tiên phong đưa các giải pháp công nghệ tiến tiến về khoa học cây trồng được nghiên cứu và phát triển trên toàn cầu tới Việt Nam, giúp người dân nâng cao hiệu quả canh tác.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Syngenta Việt Nam phát biểu tại buổi lễ ra mắt sản phẩm Incipio 200SC

"Đó cũng là lý do sản phẩm Incipio® 200SC với công nghệ PLINAZOLIN® được ra mắt với sứ mệnh tạo ra chuẩn mực mới trong ngành thuốc trừ sâu tại Việt Nam. Công nghệ mới PLINAZOLIN® cũng là minh chứng cho cam kết của Syngenta trong việc đẩy mạnh các hoạt động đầu tư và phát triển dài hạn các giải pháp sáng tạo và hiệu quả nhằm nâng cao năng suất cây trồng theo cách bền vững, có trách nhiệm với môi trường", ông Vũ nói.

Sản phẩm Incipio® 200SC với công nghệ PLINAZOLIN® là cam kết của Syngenta phát triển dài hạn các giải pháp nâng cao năng suất cây trồng bền vững, có trách nhiệm với môi trường.

Chia sẻ về công nghệ PLINAZOLIN® , ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Kỹ thuật thương mại - Syngenta Việt Nam thông tin, đây là phát minh của Syngenta trong việc công phá tính kháng của sâu hại với cơ chế tác động hoàn toàn mới và tiên tiến nhất hiện nay. Trước đó, qua hơn 15 năm nghiên cứu phát triển, chọn lọc từ hơn 10.000 hoạt chất khác nhau, thông qua trên 4.000 khảo nghiệm đồng ruộng, công nghệ PLINAZOLIN® đã và đang được ra mắt tại châu Âu, Úc, Hàn Quốc… "Hôm nay, công nghệ này chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với tên thương mại Incipio® 200SC. Chúng tôi có 3 thông điệp quan trọng muốn nói về Incipio® 200SC đó là: Diệt sạch sâu gối lứa; Công phá tính kháng mạnh mẽ; Cắt cả lứa sâu hiệu lực 21 ngày", ông Minh nói tại họp báo.

…Giúp thay đổi suy nghĩ về thuốc trừ sâu

Cũng theo Syngenta, với hoạt chất cùng cơ chế tác động hoàn toàn mới, Incipio® 200SC mang đến tác động đột phá, công phá tính kháng thuốc của sâu hại và mang lại hiệu quả triệt để trong kiểm soát sâu cuốn lá hại lúa. Cùng với đó, Incipio® 200SC khắc phục các điểm yếu kháng thuốc của các thuốc trừ sâu thế hệ cũ khác trong việc quản lý sâu cuốn lá gối lứa. Đặc biệt, Incipio® 200SC cho hiệu lực kiểm soát sâu hại triệt để kể cả sâu gối lứa (diệt cả sâu nhỏ lẫn sâu lớn) kéo dài lên đến 21 ngày, cắt cả lứa sâu sau chỉ 1 lần phun.

"Với Incipio® 200SC nông dân chỉ cần phun một lần cho cả lứa sâu, không phải phun nhiều lần mà vẫn đạt hiệu quả cao. Điều này không chỉ giúp nông dân tiết kiệm ít nhất một lần phun, giảm chi phí mà còn giảm lượng thuốc đưa ra đồng, bảo vệ năng suất, không ảnh hưởng đến môi trường", ông Minh nói.

Nhân viên kỹ thuật của Syngenta giới thiệu công nghệ Plinazolin tới bà con ĐBSCL

Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, cho biết, biến đổi khí hậu cùng với áp lực sâu bệnh gây hại ngày càng gia tăng, quản lý các đối tượng dịch hại ngày càng khó khăn. Khi các loại sâu hại kháng thuốc ngày càng nhiều khiến nông dân rất khó kiểm soát, gây ra thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến thu nhập người nông dân. "Khi sâu kháng thuốc, nông dân như rơi vào một vòng luẩn quẩn, đổi hết thuốc này đến thuốc khác, tốn rất nhiều chi phí mà vẫn không hiệu quả. Syngenta cho ra mắt Incipio® 200SC với ưu điểm công phá tính kháng thuốc của sâu hại rất có ý nghĩa, sẽ làm thay đổi trong tập quán canh tác cũng như chất lượng lúa gạo theo hướng tốt hơn", ông Tùng nói.

Incipio® 200SC với công nghệ PLINAZOLIN® giúp nông dân giảm được chi phí sản xuất, từ đó có thu nhập cao hơn.

Giải thích rõ hơn về nhận định của mình, ông Tùng cho rằng, lâu nay nói tới thuốc trừ sâu, người ta thường nghĩ ngay đến công cụ để tiêu diệt nhanh gọn sâu bệnh, nguy hiểm với con người, gây hại đến môi trường. "Nhưng với Incipio® 200SC, có lẽ chúng ta phải thay đổi suy nghĩ về thuốc trừ sâu, bởi cách tiêu diệt sâu hại cũng rất đặc biệt. Nó khiến cho sâu hại tăng động, co giật dẫn đến kiệt sức mà chết chứ không phải độc tính, gây ảnh hưởng đến môi trường. Chưa kể, việc sử dụng liều lượng thấp, hiệu quả cao giúp nông dân bớt sử dụng thuốc trừ sâu, tiết kiệm chi phí sản xuất và chất lượng nông sản, lúa gạo sẽ an toàn hơn, thương hiệu được nâng cao.