Lợi thế đi kèm áp lực

Việc được nghỉ lượt trận mở màn bảng A giải ASEAN Cup 2026 mang lại cho đội tuyển Indonesia lợi thế không nhỏ. Thầy trò HLV John Herdman đã có thời gian để nhận diện sức mạnh cũng như bài vở của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Singapore, Campuchia và đặc biệt là đội tuyển Việt Nam. Lợi thế quan sát này giúp ban huấn luyện đội bóng xứ vạn đảo đưa ra những phương án tiếp cận trận đấu tối ưu nhất. Dù vậy, việc xuất phát sau các đối thủ cũng vô hình tạo ra áp lực tâm lý không nhỏ lên đôi chân các cầu thủ Indonesia, khi họ bắt buộc phải giành một chiến thắng thuyết phục để khẳng định vị thế.

Thách thức đầu tiên dành cho Indonesia là cuộc đối đầu với Campuchia vào lúc 20 giờ 30 ngày 27.7. Xét trên mọi phương diện, đội bóng xứ vạn đảo vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Bài kiểm tra ở lượt trận đầu tiên cho thấy Campuchia dù đã bổ sung dàn cầu thủ nhập tịch nhưng hệ thống phòng ngự vẫn bộc lộ nhiều khoảng trống và tâm lý thiếu tập trung, dẫn đến thất bại 1-2 trước Singapore ngay trên sân nhà. So với một Singapore chơi thiên về sự an toàn, Indonesia nhỉnh hơn hẳn với lối chơi tốc độ và sự linh hoạt trong các tình huống chuyển đổi trạng thái. Hàng thủ lỏng lẻo của Campuchia dự báo sẽ phải trải qua một ngày làm việc vô cùng vất vả trước sức ép liên tục từ phía các chân sút Indonesia.

Indonesia có trận ra quân ở giải đấu khu vực ẢNH: FPT PLAY

Vì sao khó qua mặt Việt Nam trên bảng xếp hạng?

Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam nghỉ thi đấu ở lượt trận thứ hai, Indonesia đang đứng trước cơ hội lớn để bỏ túi 3 điểm trọn vẹn và san bằng điểm số với đoàn quân của HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, khả năng để đội bóng xứ vạn đảo có thể qua mặt Việt Nam trên bảng xếp hạng bảng A sau lượt trận thứ hai là vô cùng thấp.

Chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Timor Leste ở ngày ra quân đã giúp đại diện Việt Nam sở hữu hiệu số bàn thắng bại rất cao. Indonesia hoàn toàn đủ sức áp đặt thế trận và giành chiến thắng cách biệt trước Campuchia, nhưng việc tạo ra một trận thắng đậm với khoảng cách từ 7 bàn trở lên là kịch bản rất khó xảy ra. Hơn nữa, việc không sở hữu đầy đủ dàn sao đang thi đấu tại châu Âu cũng khiến chiều sâu đội hình của Indonesia có những giới hạn nhất định.