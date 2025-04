Indonesia không nhả ngôi sao cho HLV Kim Sang-sik đấu M.U?

Đội bóng các ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN All Stars) chạm trán với Manchester United (M.U) vào ngày 28.5. Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) lựa chọn HLV đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik ngồi vào vị trí thuyền trưởng, dẫn dắt đội ASEAN All Stars so tài với CLB giàu truyền thống ở sân chơi Ngoại hạng Anh.

Indonesia còn 2 trận quan trọng tại vòng loại World Cup

Đội ASEAN All Stars là tập hợp các cầu thủ của 12 liên đoàn thành viên thuộc AFF. Trong đó, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải và Đỗ Duy Mạnh là 3 đại diện của Việt Nam. Trong khi đó, có nhiều thông tin từ Indonesia cho rằng Asnawi Mangkualam và Muhammad Ferrari sẽ đại diện bóng đá xứ vạn đảo góp mặt trong đội hình đấu M.U. Nhưng đến lúc này, danh tính của những cầu thủ Indonesia khoác áo đội ASEAN All Stars vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Asnawi Mangkualam (14) từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam, được đồn đoán sẽ đại diện Indonesia khoác áo ASEAN All Stars đấu M.U ẢNH: AFP

Cũng theo truyền thông Indonesia, giới mộ điệu của bóng đá xứ sở vạn đảo đang băn khoăn với thông tin các ngôi sao Indonesia sẽ cùng đội ASEAN All Stars chạm trán M.U. Bởi, Asnawi Mangkualam, Muhammad Ferrari hay bất cứ một ngôi sao nào khác đều là trụ cột của đội tuyển Indonesia. Thời gian diễn ra cuộc đối đầu giữa đội ASEAN All Stars và M.U quá cận với 2 trận đấu rất quan trọng của đội bóng xứ sở vạn đảo. Theo đó, đội tuyển Indonesia ra sân 2 trận tại vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á vào đầu tháng 6.

Indonesia hiện là đội bóng duy nhất của khu vực Đông Nam Á còn tranh tài tại vòng loại World Cup 2026. Lần lượt, thầy trò HLV Patrick Kluivert gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 5.6, trước khi chạm trán đội tuyển Nhật Bản vào ngày 10.6. Đội tuyển Indonesia hiện đứng thứ 4 ở bảng C và vẫn còn cơ hội đi tiếp. Do đó, đại diện Đông Nam Á sẽ nỗ lực hết mình ở 2 trận đấu mang ý nghĩa quyết định.

Bên cạnh đó, trang suara.com cũng đặt vấn đề trong trường hợp Asnawi Mangkualam và Muhammad Ferrari gia nhập đội ASEAN All Stars do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt, hai ngôi sao này có thể sẽ không được triệu tập lên đội tuyển Indonesia cho vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á. "Các trận đấu diễn ra khá gần nhau. Nếu Indonesia cử những cầu thủ ngôi sao của mình góp mặt trong trận đấu với M.U, sẽ có những rủi ro như chấn thương và hoặc không đảm bảo thể trạng tốt nhất khi trở lại đội tuyển. Do đó, nếu các cầu thủ khoác áo đội ASEAN All Stars, họ có thể sẽ bị HLV Patrick Kluivert gạch tên", trang suara.com nhận định.