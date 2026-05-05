Indonesia siết phí gọi xe, Grab và GoTo chịu áp lực lớn

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto gần đây thông báo giảm mức trần hoa hồng mà các nền tảng thu từ tài xế từ 20% xuống còn 8%, đồng thời yêu cầu các công ty cung cấp bảo hiểm tai nạn và sức khỏe cho tài xế.

Chính sách này nhằm cải thiện đời sống lao động tự do, nhưng các nhà phân tích cho rằng sự thay đổi chính sách này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty gọi xe hoạt động tại nền kinh tế lớn Đông Nam Á, theo Business Times ngày 4.5.

Một người lái xe Grab đang di chuyển trong giờ cao điểm ở Jakarta, Indonesia hồi tháng 7.2016 ẢNH: REUTERS

Các chi tiết thực thi hiện vẫn chưa rõ, bao gồm thời điểm áp dụng, phạm vi (xe máy hay cả ô tô), cũng như việc doanh nghiệp có được phép chuyển chi phí sang người dùng hay không. Điều này làm gia tăng bất định trong bối cảnh các công ty gọi xe mới bắt đầu có lãi trở lại.

Indonesia là thị trường trọng điểm của Grab, đóng góp khoảng 15% tổng giá trị giao dịch (GMV), theo ước tính của Ngân hàng Citi (Mỹ).

Ngân hàng này dự báo việc giảm hoa hồng có thể khiến lợi nhuận trước lãi, thuế, khấu hao và khấu trừ (EBITDA) hằng năm của Grab giảm 5 - 10 triệu USD nếu chỉ áp dụng cho xe máy. Nếu mở rộng sang ô tô, mức tác động có thể tăng lên 35 - 40 triệu USD, tương đương khoảng 5% EBITDA mảng vận tải dự báo năm 2026.

"Chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu có thể phản ứng tiêu cực khi thị trường tiếp nhận thông tin và chờ thêm chi tiết", nhà phân tích Alicia Yap của Citi nhận định.

Grab dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên vào ngày 5.5 khi ban lãnh đạo công ty dự kiến sẽ đề cập đến những tác động tài chính tiềm tàng của quy định mới và vạch ra các chiến lược khả thi để giảm thiểu ảnh hưởng.

GoTo - doanh nghiệp vừa ghi nhận lợi nhuận ròng quý đầu tiên - được cho là chịu áp lực lớn trước chính sách của chính phủ Indonesia. Theo Tập đoàn tài chính đa ngành Macquarie (Úc), quy định mới có thể khiến mảng dịch vụ theo yêu cầu của GoTo rơi vào trạng thái EBITDA âm, ngay cả khi chỉ một phần hoạt động bị ảnh hưởng. Ở cấp độ tập đoàn, EBITDA của GoTo năm 2027 có thể giảm hơn 70% so với dự báo trước đó.

"Đây là một trở ngại ngắn hạn đối với GoTo", chuyên gia Ari Jahja của Macquarie nhận định, đồng thời cảnh báo biên lợi nhuận có thể bị thu hẹp nếu doanh nghiệp không thể chuyển chi phí sang khách hàng.

Phản ứng trước chính sách, GoTo cho biết đang đánh giá tác động và sẽ tuân thủ quy định. Tuy nhiên, cổ phiếu công ty đã giảm 5,56% khi nhà đầu tư lo ngại về triển vọng lợi nhuận.

Động thái này cũng phản ánh xu hướng chính phủ Indonesia tăng cường can thiệp vào lĩnh vực công nghệ, đặc biệt với các nền tảng sử dụng hàng triệu lao động.

Giới quan sát cũng đang theo dõi khả năng quỹ đầu tư nhà nước Danantara tham gia vào các công ty gọi xe, trong bối cảnh Jakarta muốn gia tăng ảnh hưởng trong ngành này. "Danantara Indonesia liên tục đánh giá các cơ hội thị trường đa dạng để thúc đẩy sứ mệnh mang lại tác động kinh tế - xã hội có ý nghĩa cho Indonesia", phát ngôn viên quỹ cho biết trong một tuyên bố.