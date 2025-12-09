INSEE Việt Nam xuất sắc lập ‘cú đúp’ tại Top 100 CSI 2025

Năm nay, INSEE còn xuất sắc đạt Giải chuyên đề "Top 05 doanh nghiệp tiên phong về Kinh tế tuần hoàn và Giảm phát thải 2025", ghi nhận những nỗ lực dẫn dắt thị trường trong việc giảm phát thải khí nhà kính và đồng hàng cùng mục tiêu tăng trưởng xanh của quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Trốn, Trưởng Phòng Môi trường và Tuân thủ INSEE Việt Nam nhận giải thưởng Top 5 Doanh nghiệp Tiên phong thực hiện kinh tế tuần hoàn và cắt giảm phát thải khí nhà kính 2025 (Top 100 CSI năm 2025)





Trong hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, INSEE đã khẳng định vị thế là một trong những nhà cung cấp xi măng và vật liệu xây dựng hàng đầu, đồng thời trở thành hình mẫu tiên phong về phát triển bền vững trong ngành. Với triết lý thương hiệu "Vững xây cuộc sống", INSEE kiên trì theo đuổi mục tiêu kiến tạo giá trị lâu dài cho nền kinh tế, môi trường và cộng đồng. Từ chiến lược đến vận hành, mọi hoạt động của doanh nghiệp đều gắn với định hướng giảm tác động môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo môi trường làm việc bền vững cho người lao động.

INSEE Việt Nam kiên trì theo đuổi mục tiêu kiến tạo giá trị lâu dài cho nền kinh tế, môi trường và cộng đồng

Danh mục sản phẩm xi măng xanh của INSEE được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, độ bền công trình và các tiêu chí của công trình xanh. Các sản phẩm xi măng của INSEE đã được Hiệp hội Công trình Xanh Singapore (SGBC) chứng nhận Nhãn xanh từ năm 2017. Đồng thời, INSEE là doanh nghiệp sản xuất xi măng hiếm hoi tại Việt Nam nhận Chứng chỉ Tuyên bố Môi trường Sản phẩm (EPD) do tổ chức EPD Thụy Điển cấp từ năm 2021. Những chứng nhận này cho thấy các sản phẩm của INSEE không chỉ đảm bảo hiệu suất và độ bền cho công trình, mà còn giảm thiểu tác động môi trường trong suốt vòng đời sử dụng.

Một trong những trọng tâm lớn trong chiến lược phát triển bền vững của INSEE là giảm phát thải khí nhà kính và tiên phong thực hành kinh tế tuần hoàn. Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại và tối ưu hóa quy trình, INSEE hiện ghi nhận mức phát thải CO₂ trung bình chỉ khoảng 341 kg/tấn xi măng (đến T11-2025) - thấp hơn khoảng 48% so với mức trung bình ngành là 667 kg/tấn xi măng. INSEE hiện là một trong những doanh nghiệp có mức phát thải thấp nhất trong ngành xi măng tại Việt Nam, thể hiện cam kết mạnh mẽ của công ty trong việc đồng hành cùng lộ trình giảm phát thải quốc gia.

Song song đó, INSEE là đơn vị tiên phong áp dụng công nghệ đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng tại Việt Nam, với hơn 16 năm phát triển liên tục trong lĩnh vực này. Thông qua việc sử dụng các loại chất thải công nghiệp đã qua xử lý làm nhiên liệu và nguyên liệu thay thế, INSEE góp phần giảm phụ thuộc vào tài nguyên hóa thạch, giảm lượng chất thải phải chôn lấp, hỗ trợ và đóng góp tích cực cho mô hình kinh tế tuần hoàn.

Nhà máy tích hợp công nghệ cao INSEE Hòn Chông tại xã Kiên Lương, tỉnh An Giang

Không chỉ chú trọng trụ cột môi trường, INSEE còn đầu tư mạnh mẽ cho giá trị xã hội và quản trị doanh nghiệp. Công ty thường xuyên triển khai đa dạng các chương trình trách nhiệm xã hội (CSR) hướng đến cộng đồng địa phương: hỗ trợ cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tại những khu vực INSEE hoạt động. Có thể kể đến hoạt động tiên phong thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học với tầm nhìn dài hạn. Doanh nghiệp đã đặt mục tiêu đạt tác động tích cực ròng (NPI) vào năm 2030, trong đó trọng tâm là trồng 110.000 cây bản địa tại khu vực nhà máy và hai khu vực bù đắp đa dạng sinh học. Riêng giai đoạn 2023 - 2025, INSEE đã bàn giao và trồng hơn 48.000 cây bản địa giúp phủ xanh bờ bao Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Phú Mỹ và Khu bảo vệ Cảnh quan Hòn Chông, tạo nên hệ thực vật tự nhiên bền vững, phù hợp thổ nhưỡng - khí hậu địa phương và góp phần khôi phục sinh cảnh quan trọng cho loài Sếu đầu đỏ quay về kiếm ăn và cư trú. Bên cạnh việc phục hồi sinh thái, INSEE còn hỗ trợ sinh kế cho người dân, giúp cộng đồng phát triển kinh tế gắn với ý thức bảo tồn, đồng thời tăng cường đào tạo chuyên môn cho đội ngũ quản lý khu bảo tồn để nâng cao năng lực vận hành bền vững.

Môi trường làm việc tại INSEE được xây dựng trên phương châm "Chinh phục cơ hội - An tâm cống hiến - Kiến tạo giá trị", khuyến khích mỗi nhân viên phát huy tối đa tiềm năng, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm. Đây cũng là nền tảng nhân sự vững chắc để INSEE thực thi hiệu quả chiến lược phát triển bền vững. Nhờ đó, INSEE nhiều năm liền được vinh danh trong "Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam", khẳng định sức hút của một doanh nghiệp vừa bền vững, vừa nhân văn.

Thông qua những giải pháp vật liệu xây dựng bền vững, hoạt động sản xuất có trách nhiệm và các sáng kiến cộng đồng thiết thực, INSEE hướng đến mục tiêu góp phần kiến tạo tương lai xanh cho ngành xây dựng và một Việt Nam phát triển thịnh vượng, bền vững cho các thế hệ mai sau.