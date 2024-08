'Inside Out 2' đạt trên 1 tỉ USD doanh thu quốc tế

Tính đến thời điểm hiện tại, có 55 phim đạt mốc doanh thu trên 1 tỉ USD toàn cầu, trong đó có 12 phim đạt mốc trên 1 tỉ USD tại thị trường quốc tế (bên ngoài Bắc Mỹ). "Bom tấn" hoạt hình của hãng Pixar (công ty con của Disney) là Inside Out 2 (đạo diễn: Kelsey Mann) đạt cả 2 mốc này, trong đó phim đồng thời cũng ghi dấu ấn với việc trở thành phim hoạt hình đầu tiên vượt qua được mốc 1 tỉ USD bên ngoài thị trường Bắc Mỹ.

Phim đang sở hữu số tiền trên 1,64 tỉ USD toàn cầu, hiện vẫn đang chiếu tại 1.560 rạp ở Bắc Mỹ và vẫn sinh lời khá tốt ở tháng thứ 3 tại rạp. Riêng tại Bắc Mỹ, phim có tổng doanh thu trên 646 triệu USD.

Phim Inside Out 2 hiện đang có những bứt phá tại phòng vé bên trong và bên ngoài Bắc Mỹ Ảnh: Disney

Inside Out 2 đạt mốc trên 1 tỉ USD doanh thu quốc tế cũng được đem ra so sánh với bom tấn The Lion King (đạo diễn: Jon Favreau) về mặt thể loại. The Lion King ra mắt khán giả năm 2019, đạt 1,1 tỉ USD doanh thu quốc tế. Tác phẩm này làm lại (remake) từ bản phim hoạt hình kinh điển năm 1994 của Disney, song là phim "live action"/"photorealistically animated" (phim người thực hoặc mô phỏng chuyển động từ người thực) chứ không phải là phim được sáng tạo thuần từ đồ họa.

Nhiều tuần trước, Inside Out 2 đánh bại bom tấn khác "chung nhà" là Frozen II để trở thành phim hoạt hình ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh. Bộ phim người đóng khác cũng của Disney là Deadpool & Wolverine là phim thứ 2 của hãng này đạt mốc doanh thu trên 1 tỉ USD toàn cầu, song theo các chuyên gia phân tích phòng vé, sức hút của phim này đúng là rất lớn nhưng lại kiếm tiền không bằng Inside Out 2, một trong những nguyên nhân đó là giới hạn về độ tuổi khán giả xem phim (Deadpool & Wolverine được gắn nhãn R, tức dành cho khán giả từ 17 tuổi trở lên theo hệ thống phân loại MPAA của Mỹ).

Trong số tiền hơn 1 tỉ USD doanh thu bên ngoài Bắc Mỹ, các thị trường quốc tế "đóng góp" nhiều về tiền vé cho Inside Out 2 gồm: Mexico (102,2 triệu USD), Brazil (80 triệu USD), Vương quốc Anh (72,7 triệu USD), Pháp (62,6 triệu USD) và Hàn Quốc (60,8 triệu USD). Theo cập nhật trên Box Office Mojo, tại thị trường Việt Nam, phim thu về tổng cộng trên 3,5 triệu USD.