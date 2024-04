Intel chính thức điều tra sự cố CPU thế hệ 13 và 14 gây lỗi game

Theo TechSpot, Intel đang tiến hành điều tra các báo cáo về việc CPU cao cấp thế hệ 13 và 14 của họ gây ra tình trạng nhiều trò chơi gặp sự cố, đặc biệt là các tựa game được phát triển bởi Unreal Engine. Vấn đề này đã ảnh hưởng đến nhiều người dùng, dẫn đến việc nhiều người phải đổi trả CPU.

Vào đầu năm nay, nhiều người dùng Core i9-13900K và Core i7-14900K đã gặp phải sự cố khi chơi game. Các lỗi phổ biến gồm "Out of video memory" (hết dung lượng VRAM) và ứng dụng trò chơi bị đóng đột ngột mà không rõ lý do. Một số trường hợp nghiêm trọng hơn còn khiến hệ thống bị treo hoàn toàn và phải khởi động lại.

Nhiều người dùng CPU Intel cao cấp thế hệ 13 và 14 gặp sự cố khi chơi game CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Hầu hết các vấn đề dường như liên quan đến các tựa game sử dụng Unreal Engine như Fortnite. Trước tình trạng này, nhà phát triển Epic Games của Unreal Engine đã khuyên người dùng điều chỉnh cài đặt BIOS để khắc phục tạm thời. Tuy nhiên, giải pháp này không phải lúc nào cũng hiệu quả và có thể gây ra các vấn đề khác.

Ngoài ra, một số nhà phát triển game cũng đã đưa ra lời khuyên riêng để giảm thiểu sự cố trên CPU Intel thế hệ 13 và 14. Ví dụ, nhà phát triển Fatshark của Vermintide 2 và Warhammer 40.000: Darktide, đã khuyến nghị người dùng giảm xung nhịp nhân hiệu năng (Performance Core) bằng Intel Extreme Tuning Utility (XTU).

Theo báo cáo, tại Hàn Quốc, có khoảng 10 người dùng mỗi ngày đang đổi trả CPU thế hệ 13 hoặc 14 hoặc máy tính bộ được lắp ráp sẵn sử dụng các chip này sang các bộ xử lý AMD Ryzen cùng phân khúc.

Trước sự phàn nàn của người dùng, Intel đã xác nhận họ đang điều tra các vấn đề và hợp tác với các đối tác để tìm ra giải pháp. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, việc giảm xung nhịp, giảm giới hạn nguồn/dòng điện và hạ điện áp cho các CPU thế hệ 13 và 14 có vẻ như là cách duy nhất để giải quyết tạm thời tình trạng lỗi game.