Intel ghi dấu ấn tại Vikings eSports Arena

Vikings là một trong những thương hiệu phòng máy nhận được sự tín nhiệm rất lớn từ cộng đồng game thủ, mới đây, thương hiệu này gây chú ý khi hợp tác cùng Intel. Khởi nguồn từ Hà Nội, Vikings đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 10.2022 với cơ sở đầu tiên ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh). Sau gần 5 tháng hoạt động tại TP.HCM, Vikings tiếp tục ra mắt cơ sở thứ hai với tên gọi Vikings Esports Arena Hoàng Văn Thụ, với mục tiêu mang đến một sân chơi đậm chất thể thao điện tử cho game thủ.

Điều này thể hiện cụ thể qua các trang thiết bị tại Vikings Esports Arena Hoàng Văn Thụ. 214 máy cấu hình cao tại đây đều được trang bị màn hình tần số quét 240Hz. Ngoài ra, phòng máy mới của Vikings cũng có hai khu vực chuyên biệt dành riêng cho thi đấu và streaming được gọi là Competitive Zone và Stream Room. 12 máy tại khu vực này được trang bị màn hình với tần số quét 360Hz.

Đặc biệt, tất cả các máy tại Vikings Esports Arena Hoàng Văn Thụ đều được trang bị vi xử lý Intel Core để mang đến trải nghiệm chơi game, thi đấu và streaming tốt nhất cho người dùng. Đây chính là mô hình mà Intel Việt Nam cùng các đối tác của mình đang hướng đến và sẽ nhân rộng trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Trường Luân, Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Vikings, chia sẻ: “Các vi xử lý của Intel luôn mang đến sự ổn định, tính tương thích cao, tính ổn định và hiệu năng mạnh mẽ so với giá thành. Do đó, sự kết hợp với Intel để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho game thủ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Ngoài ra, với việc trang bị sản phẩm chính hãng từ Intel cũng giúp chúng tôi an tâm hơn trong việc vận hành bởi Vikings nhận được sự hỗ trợ và chăm sóc từ Intel Việt Nam và nhà phân phối khi có vấn đề phát sinh, cũng như cùng nhau phối hợp tạo nên các sân chơi cho cộng đồng”.

Vào năm ngoái, Intel Việt Nam đã ra mắt vi xử lý Intel Core thế hệ 13 tại Việt Nam nhằm nâng cao trải nghiệm làm việc, giải trí của người dùng. So với thế hệ trước, các vi xử lý mới từ Intel sở hữu hiệu năng đơn nhân tăng đến 15%, và hiệu năng đa nhân tăng đến 41%. Ngoài ra, việc Intel Core thế hệ 13 hỗ trợ tương thích ngược với các bo mạch chủ sử dụng chipset Intel 600 cũng giúp người dùng giảm áp lực chi phí.

Được biết, Intel có nhiều hoạt động và sự kiện quen thuộc với cộng đồng game thủ eSports. Tuy nhiên, đây là lần đầu hãng này có sự tương tác rõ rệt với thị trường phòng game tại Việt Nam.