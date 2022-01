Intel quay trở lại với laptop màn hình gập

Đây không phải là năm đầu tiên Intel dấn thân vào làm chip hỗ trợ laptop màn hình gập. Quay trở lại năm 2019, hãng sản xuất vi xử lý máy tính này đã từng có nỗ lực tương tự, nhưng thất bại vì sự hỗ trợ yếu kém của Windows 10.

Intel cập nhật tiêu chuẩn của nền tảng Intel Evo

Tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES 2022), Intel đã mở ra cơ hội cho các bản cập nhật của nền tảng Intel Evo với hơn 100 sản phẩm mới được đồng thiết kế với bộ vi xử lý di động Intel Core thế hệ 12, bao gồm cả những chiếc laptop có màn hình gập.

Bên cạnh các yếu tố như độ nhạy, thời lượng pin thực, tính năng khởi động tức thì và sạc nhanh, một loạt yếu tố khác cũng được Intel bổ sung trên hệ thống và các buổi thử nghiệm, được biết đến với cái tên “cộng tác thông minh (intelligent collaboration)” đã được thêm vào thông số kỹ thuật của phiên bản thứ ba.

Tính năng cộng tác thông minh đảm bảo trải nghiệm làm việc nhóm tốt hơn khi sử dụng các ứng dụng họp trực tuyến trên PC, nhờ công nghệ khử nhiễu nền dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), tích hợp Intel Wi-Fi 6E (Gig +), Intel® Connectivity Performance Suitevi, cũng như các hiệu ứng hình ảnh camera tăng tốc AI tùy chọn.

Windows 11 - Yếu tố quan trọng cho sự thành công của Intel Evo

Như đã đề cập ở trên, Intel đã từng đến với các thiết bị laptop màn hình gập, thế nhưng họ đã thất bại và nguyên nhân lớn nhất của sự thất bại đó là Windows 10.





Ở thời điểm hiện tại, các thiết bị gập đã trở thành một điều rất đỗi phổ biến trên các thiết bị điện thoại thông minh và những yếu điểm của màn hình gập về cơ bản đã co hẹp rất nhiều so với thời điểm khởi phát cách đây 3 năm. Do đó, xu thế màn hình gập tràn qua thị trường laptop chỉ là điều sớm muộn. Một chiếc máy tính không bàn phím vật lý, tại sao không chứ?

Có lẽ Microsoft đã sớm nhìn nhận sự thất bại của Windows 10X và xu thế chuyển đổi màn hình gập sẽ sớm tràn sang thị trường laptop, do đó nền tảng Windows 11 ra đời và có lẽ vẫn còn rất nhiều công nghệ ẩn sâu trong đó mà Microsoft vẫn chưa tiết lộ, hoặc vẫn đang còn chờ để được khai thác.

Với sự quay trở lại và hỗ trợ laptop màn hình gập, hai ông lớn Microsoft và Intel hứa hẹn sẽ tạo ra rất nhiều điều bất ngờ từ các thiết bị laptop màn hình gập, không chỉ trong năm 2022 mà còn cả những năm sắp tới.

Hay nói cách khác, họ đã cùng nhau mở ra một kỷ nguyên mới, một xu thế mới cho laptop trong thời đại mới, khi mà laptop sẽ không cần phải trang bị bàn phím và trackpad, mà thay vào đó là một màn hình có thể uốn, trải dài và mọi thao tác đều được thực hiện thông qua các cử chỉ vuốt, chạm.