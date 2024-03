Intel sẵn sàng cho quy trình Intel 14A

Theo Tom’s Hardware, trong mục tiêu được đưa ra gần đây, Intel cho biết đến năm 2026, công ty có kế hoạch đưa thiết bị High-NA EUV vào sản xuất hàng loạt và việc lắp đặt máy quét thạch bản ASML đầu tiên phục vụ kế hoạch này đã được lắp đặt tại Oregon (Mỹ).



Chiếc máy in thạch bản gần 400 triệu USD của ASML sẵn sàng giúp Intel làm chủ việc sản xuất chip tiên tiến INTEL

Hệ thống máy in thạch bản Twinscan EXE:5000 của ASML sẽ bắt đầu được sử dụng sau khi Intel phát triển quy trình công nghệ Intel 14A vào năm 2026 và nó cũng sẽ giúp công ty làm chủ quy trình công nghệ Intel 10A vào năm 2027.

Trong video được xuất bản mới đây, cỗ máy Twinscan EXE:5000 có khẩu độ số cao sẽ cho phép sản xuất chip sử dụng công nghệ từ Intel 14A trở xuống. Để bàn giao các bộ phận cho máy in này, ASML đã vận chuyển 250 thùng chứa đầy các bộ phận tháo rời. Theo Intel, quá trình chuyển giao này bắt đầu vào năm ngoái nhưng đến nay công ty mới công bố video về quá trình dỡ thiết bị và lắp đặt tại trung tâm nghiên cứu của họ ở Oregon.

Theo quy định, một nhóm gồm 250 kỹ sư phải mất tới 6 tháng để lắp đặt và định cấu hình một máy in. Trong video, các bộ phận của máy in được vận chuyển từ Hà Lan đến Mỹ bằng đường hàng không, vốn rút ngắn thời gian hơn so với đường biển.

Được biết, một máy in tương tự đã được ASML ra mắt gần đây ở chế độ thử nghiệm tại Hà Lan, vì vậy các chuyên gia của công ty, những người sẽ giúp Intel tiến tới cột mốc tương ứng, đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Thiết bị thế hệ mới có thể giảm kích thước bóng bán dẫn xuống 1,7 lần và tăng mật độ bố trí của chúng lên 3 lần so với các quy trình kỹ thuật hiện có. Một máy in thạch bản thế hệ mới này có giá khoảng 400 triệu USD, do đó Intel sẽ phải đầu tư nghiêm túc vào việc mua thiết bị chuyên dụng trước khi bắt đầu sản xuất hàng loạt sản phẩm sử dụng công nghệ Intel 14A.