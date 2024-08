Intel sắp ra mắt bộ xử lý mới dành cho PC AI

Theo đó, Intel xác nhận sẽ phát trực tiếp sự kiện ra mắt bộ xử lý di động "Lunar Lake" Core Ultra mới vào ngày 3.9 - trước thời điểm diễn ra sự kiện IFA 2024 (từ ngày 6 - 10.9.2024) tại Berlin.

Intel "Lunar Lake" Core Ultra là bộ xử lý thế hệ mới của Intel, được thiết kế đặc biệt cho những chiếc máy tính xách tay mỏng và nhẹ. Dòng sản phẩm này gồm nhiều cải tiến lớn về kiến trúc cũng như tính năng, với mục tiêu tăng cường hiệu suất, tiết kiệm năng lượng và phục vụ nhu cầu AI đang ngày càng gia tăng, theo Gizchina.

Intel sắp ra mắt bộ xử lý Lunar Lake Core Ultra 200V dành cho PC AI Reuters - Intel



Nguồn tin ban đầu cho biết, "Lunar Lake" Core Ultra có tên gọi khác là Lunar Lake Core Ultra 200V, đánh dấu một bản cập nhật lớn cho kiến trúc chip và chiến lược thiết kế của Intel.

Theo trang wccftech.com, hiệu suất đồ họa của Lunar Lake Core Ultra 200V dự kiến tăng hơn 50% so với các thế hệ trước, đồng thời cải thiện khả năng tiết kiệm năng lượng lên đến 30% khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh như AMD và Qualcomm. Lõi E mới sẽ hoạt động hiệu quả hơn, giảm tiêu thụ năng lượng trong các tác vụ văn phòng khoảng 35% so với thế hệ trước.

Lunar Lake chính là câu trả lời của Intel cho các chip Arm của Qualcomm và Apple. Những con chip này nổi tiếng về khả năng tiết kiệm pin hơn so với các chip x86 truyền thống của Intel. Người dùng đang mong chờ xem liệu Intel có thể tạo ra một sản phẩm kết hợp hoàn hảo giữa hiệu năng mạnh mẽ, thời lượng pin dài và các tính năng hấp dẫn để giữ vững vị thế của mình khi mà hệ điều hành Windows trên nền tảng Arm bắt đầu trở thành đối thủ đáng gờm.