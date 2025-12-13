Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Intel thua kiện 278 triệu USD trong vụ tranh chấp kéo dài 16 năm với AMD

Khải Minh
Khải Minh
13/12/2025 07:35 GMT+7

Sau nhiều lần xét xử, Tòa án EU kết luận Intel có hành vi chống cạnh tranh và quyết định mức phạt chính thức là 278 triệu USD.

Theo Tom'sHardware, Tòa án Liên minh châu Âu (EU) đã ra phán quyết giữ nguyên kết luận Intel vi phạm luật cạnh tranh trong vụ kiện kéo dài 16 năm liên quan đến đối thủ AMD vào ngày 11.12 vừa qua. Tuy nhiên, mức phạt mà hãng công nghệ Mỹ phải nộp đã được giảm xuống còn 237 triệu euro (tương đương 278 triệu USD), thay vì mức 1,06 tỉ euro như trước.

Vụ việc bắt đầu từ những năm 2000, khi Ủy ban châu Âu điều tra hành vi lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường của Intel trong ngành sản xuất vi xử lý máy tính. Theo kết luận ban đầu, Intel đã chi trả các khoản tiền và chiết khấu có điều kiện cho các nhà sản xuất PC và nhà bán lẻ nhằm hạn chế việc phân phối hoặc quảng bá các sản phẩm sử dụng chip của AMD.

Intel thua kiện 278 triệu USD trong vụ tranh chấp kéo dài 16 năm với AMD - Ảnh 1.

Trong khi bị kiện ở châu Âu, Intel vẫn phải đầu tư mạnh vào công nghệ mới để duy trì vị thế giữa làn sóng đổi mới toàn cầu

ẢNH: INTEL

Đến năm 2009, sau gần một thập kỷ thu thập bằng chứng, Ủy ban châu Âu quyết định phạt Intel 1,06 tỉ euro - mức phạt chống độc quyền lớn nhất tại thời điểm đó. Intel đã nộp đơn kháng cáo nhưng không thành công khi Tòa án EU giữ nguyên phán quyết năm 2014.

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2017, khi Tòa án Công lý EU yêu cầu xem xét lại phán quyết do cần đánh giá kỹ hơn mức độ ảnh hưởng thực tế của các khoản chiết khấu đối với cạnh tranh. Đến năm 2022, Tòa án EU hủy toàn bộ mức phạt trước đó vì nhận định Ủy ban chưa phân tích đầy đủ tính tác động của các biện pháp ưu đãi mà Intel áp dụng.

Trong quá trình đánh giá lại vào năm 2023 và 2024, Ủy ban châu Âu tập trung vào các khoản thanh toán trực tiếp mà Intel dành cho các hãng sản xuất để trì hoãn hoặc hủy bỏ các sản phẩm sử dụng chip AMD. Kết quả là mức phạt được điều chỉnh giảm xuống còn 376 triệu euro.

Phán quyết mới nhất vào tháng 12.2025 tiếp tục giảm mức phạt lần nữa, xuống còn 237 triệu euro, với lý do mức phạt này phản ánh hợp lý hơn “tính chất nghiêm trọng và thời gian vi phạm”. Dù mức phạt đã giảm đáng kể, phán quyết vẫn giữ nguyên kết luận Intel vi phạm luật cạnh tranh của EU.

Hiện Intel và cả Ủy ban châu Âu đều có quyền tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Công lý EU - cấp xét xử cuối cùng trong hệ thống pháp lý của khối. Nếu điều đó xảy ra, vụ việc có thể tiếp tục kéo dài thêm vài năm nữa, dù nhiều chuyên gia cho rằng đây có thể là hồi kết cho một trong những vụ kiện chống độc quyền kéo dài nhất lịch sử ngành công nghệ châu Âu.

Intel AMD Vi xử lý Cpu
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
