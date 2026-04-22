Internet 400Mbps: Khi nhu cầu trong mỗi gia đình đã thay đổi

Chỉ vài năm trước, một đường truyền 200Mbps được xem là "dư dùng" với hầu hết các gia đình. Tuy nhiên, ngày nay băng thông này không còn đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng đồng thời ngày càng lớn.

Trước nhu cầu ngày càng cao của người dùng, Viettel đã bắt đầu tung ra các gói cước với băng thông từ 300 Mbps trở lên, đảm bảo trải tốt nhất cho khách hàng

Video dễ bị giật, hình ảnh giảm chất lượng; Tín hiệu livestream hoặc họp online ngắt quãng; Chơi game hoặc xem nội dung trực tiếp bị lag. Đây không phải lỗi đường truyền, mà là giới hạn tự nhiên của băng thông khi nhu cầu tăng lên, đặc biệt vào những giờ cao điểm.

Cùng với điện, nước, internet đang trở thành hạ tầng thiết yếu của mọi gia đình. Khi nhu cầu sử dụng tăng lên, việc nâng cấp hạ tầng là điều tất yếu để đảm bảo công việc không bị gián đoạn, việc học diễn ra liên tục và giải trí không bị ảnh hưởng.

Việc nâng băng thông cho các gói cước lên tốc độ cao hơn không đơn thuần là thay đổi thông số kỹ thuật mà đem lại sự ổn định trong trải nghiệm số cho cả gia đình. Đó là sự liền mạch trong công việc và học tập; Trải nghiệm giải trí trọn vẹn hơn mỗi ngày. Với người dùng, điều quan trọng không phải là "tốc độ bao nhiêu Mbps", mà là cảm giác mọi thứ luôn hoạt động mượt mà khi cần.

Với lợi thế về hạ tầng cáp quang phủ rộng và năng lực làm chủ công nghệ lõi, Viettel chắc chắn sẽ dẫn dắt xu hướng mang xa lộ thông tin 400 Mbps đến từng gia đình. Đây là nền tảng vững chắc để kinh tế số, xã hội số thấm sâu vào từng hoạt động hàng ngày. Internet không còn là một tiện ích bổ sung mà đã trở thành hạ tầng vận hành của cuộc sống hiện đại.