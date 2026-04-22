Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Internet 400Mbps: Khi nhu cầu trong mỗi gia đình đã thay đổi

Nguồn: Viettel
22/04/2026 18:11 GMT+7

Khi nhu cầu không còn dừng lại ở việc 'xem' mà chuyển sang 'trải nghiệm thực tế ảo', băng thông ở mức 200 Mbps không còn đủ để duy trì một dòng chảy số xuyên suốt.

Chỉ vài năm trước, một đường truyền 200Mbps được xem là "dư dùng" với hầu hết các gia đình. Tuy nhiên, ngày nay băng thông này không còn đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng đồng thời ngày càng lớn.

Trước nhu cầu ngày càng cao của người dùng, Viettel đã bắt đầu tung ra các gói cước với băng thông từ 300 Mbps trở lên, đảm bảo trải tốt nhất cho khách hàng

Video dễ bị giật, hình ảnh giảm chất lượng; Tín hiệu livestream hoặc họp online ngắt quãng; Chơi game hoặc xem nội dung trực tiếp bị lag. Đây không phải lỗi đường truyền, mà là giới hạn tự nhiên của băng thông khi nhu cầu tăng lên, đặc biệt vào những giờ cao điểm.

Cùng với điện, nước, internet đang trở thành hạ tầng thiết yếu của mọi gia đình. Khi nhu cầu sử dụng tăng lên, việc nâng cấp hạ tầng là điều tất yếu để đảm bảo công việc không bị gián đoạn, việc học diễn ra liên tục và giải trí không bị ảnh hưởng.

Việc nâng băng thông cho các gói cước lên tốc độ cao hơn không đơn thuần là thay đổi thông số kỹ thuật mà đem lại sự ổn định trong trải nghiệm số cho cả gia đình. Đó là sự liền mạch trong công việc và học tập; Trải nghiệm giải trí trọn vẹn hơn mỗi ngày. Với người dùng, điều quan trọng không phải là "tốc độ bao nhiêu Mbps", mà là cảm giác mọi thứ luôn hoạt động mượt mà khi cần.

Với lợi thế về hạ tầng cáp quang phủ rộng và năng lực làm chủ công nghệ lõi, Viettel chắc chắn sẽ dẫn dắt xu hướng mang xa lộ thông tin 400 Mbps đến từng gia đình. Đây là nền tảng vững chắc để kinh tế số, xã hội số thấm sâu vào từng hoạt động hàng ngày. Internet không còn là một tiện ích bổ sung mà đã trở thành hạ tầng vận hành của cuộc sống hiện đại.

Khám phá thêm chủ đề

trải nghiệm thực tế ảo Viettel Internet 400Mbps internet
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận