iOS 16 đã có mặt trên 81% tổng số iPhone

Theo AppleInsider, số liệu thống kê mới nhất được phát hành trên trang web dành cho nhà phát triển của Apple vào hôm 1.6 đưa ra những triển vọng tích cực cho iOS 16. Trên tất cả các kiểu iPhone đang hoạt động, số liệu cho biết 81% đang chạy iOS 16. Trong khi đó, 13% chạy iOS 15 và 6% đang chạy các phiên bản cũ hơn không xác định.



Tỷ lệ chấp nhận cài đặt iOS 16 trên người dùng iPhone cao hơn so với iOS 15 CHỤP MÀN HÌNH TECHCRUNCH

Cũng theo Apple, tính riêng cho những mẫu iPhone được giới thiệu trong vòng 4 năm qua, 90% trong số đó đã cài đặt iOS 16 tính đến ngày 1.6. Các con số còn lại gồm 8% chạy iOS 15 và 2% chạy các phiên bản cũ hơn.

Apple phát hành iOS 16 vào tháng 9.2022. Phiên bản Android mới nhất tương đương với khung thời gian này là Android 12 ra mắt vào tháng 10.2022. Ghi nhận từ Android Central cho thấy, tỷ lệ người dùng Android 12 đã tăng gấp đôi từ tháng 1 đến tháng 4 của năm 2023, lên mức 12,1%. Con số này không quá bất ngờ bởi theo truyền thống, Apple luôn chứng kiến việc áp dụng phiên bản iOS mới nhất nhiều hơn so với Android. Mặc dù vậy, thành công của iOS 16 rất quan trọng vì hiệu suất nâng cấp iOS 15 gây thất vọng.

Về phần iPadOS 16, Apple nói việc áp dụng bản cập nhật này đã tăng lên đáng kể, với dữ liệu mới nhất tiết lộ rằng 71% tổng số iPad đang hoạt động hiện chạy trên phiên bản này. Điều đó đánh dấu sự gia tăng đáng chú ý so với tỷ lệ cài đặt trước đó được báo cáo vào tháng 2.2023 là 50%.

Ngoài ra, khi xem xét các iPad được phát hành trong 4 năm qua, 76% trong số chúng hiện đang chạy iPadOS 16. Để so sánh, 18% trong số những iPad này vẫn chạy iPadOS 15, trong khi 6% sử dụng phiên bản cũ hơn. Con số này thể hiện sự gia tăng đáng kể so với tỷ lệ chấp nhận 53% được báo cáo vào tháng 2. Một lý do khiến tỷ lệ sử dụng iPadOS 16 thấp vào đầu năm 2023 có thể là do bản phát hành Stage Manager còn nhiều lỗi, nhưng Apple đã cập nhật và cải thiện tính năng này kể từ đó.