iOS 17 giúp giải mã các ký hiệu đặc biệt

Theo PhoneArena, báo cáo cho biết, tính năng này có thể xác định các địa danh, tượng, nghệ thuật, thực vật, vật nuôi phổ biến... Trong iOS 17, Virtual Look Up có thể giải thích một số biểu tượng nhất định. Ví dụ, Viticci cho biết nếu người dùng chụp một bức ảnh về những biểu tượng giặt ủi kỳ lạ trông giống như chữ tượng hình Ai Cập, ứng dụng Photos sẽ giải thích ý nghĩa của chúng.

Virtual Look Up tích hợp trong iOS 17 sẽ khá thú vị

Chụp màn hình PhoneArena

Tính năng Virtual Look Up này lấy thông tin từ Online Browsing Platform được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế sử dụng. Mặc dù Visual Look Up sẽ cung cấp cho người dùng tất cả thông tin chi tiết mà họ cần để giặt quần áo một cách an toàn bằng cách chụp ảnh thẻ giặt, người dùng sẽ phải phóng to càng gần càng tốt để nó hoạt động. Nhưng giặt đồ không phải là thứ duy nhất mà Visual Look Up giải quyết.

Với iOS 17, tính năng này cũng sẽ giải mã các ký hiệu bật lên trên bảng điều khiển của xe ô tô. Thay vì phải lục sách hướng dẫn sử dụng, người dùng có thể lấy iPhone của mình, chụp ảnh bảng điều khiển và để Visual Look Up cho biết tính năng trên xe là gì.



Visual Look Up sẽ có sẵn trên các mẫu iPhone tương thích với iOS 17, bao gồm iPhone SE (thế hệ thứ hai trở lên); iPhone Xs/Xs Max; iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max; iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max, iPhone 13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max; iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max.

Để sử dụng Visual Look Up, hãy mở ứng dụng Photos trên iPhone. Khi nhấn vào một trong các ảnh trong ứng dụng người dùng sẽ thấy một tab ở dưới cùng trông giống chữ "i" viết thường bên trong vòng tròn có ngôi sao ở bên trái. Điều đó chỉ ra rằng có thông tin mà người dùng có thể nhận được từ Visual Look Up. Nhấn vào biểu tượng đó là bước đầu tiên để tìm hiểu sâu về hình ảnh mà người dùng đang sử dụng Visual Look Up.

Apple dự kiến sẽ chính thức phát hành phiên bản cuối cùng của iOS 17 vào khoảng tháng 9 năm nay, cùng với việc phát hành dòng iPhone 15.